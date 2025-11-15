Enem 2025: veja a operação de trânsito para o segundo dia de prova em BH

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizado neste domingo (16/11), das 13h30 às 18h30, meia hora mais cedo em relação ao primeiro dia de aplicação. Como é comum, muitos candidatos chegam com antecedência, enquanto outros costumam se aproximar dos portões no limite do horário, o que provoca lentidão no trânsito. Para garantir a mobilidade dos participantes, a Prefeitura de Belo Horizonte montou uma operação especial de trânsito e transporte para a tarde deste domingo.

De acordo com a BHTrans, 50 linhas do transporte coletivo convencional terão seus quadros de horários reforçados, totalizando 332 viagens extras para atender os locais com maior concentração de candidatos. Confira as linhas de ônibus que atendem os locais de prova do Enem em Belo Horizonte.



Entre as linhas que terão circulação especial estão a 205 (Metrô Calafate/Buritis) e 5102 (UFMG/Santo Antônio), que normalmente não operam aos domingos. Os candidatos podem consultar o quadro de horários da sua linha no Portal da Prefeitura. As informações já estão disponíveis com a identificação “Domingo Enem”. A busca da linha para chegar ao local de prova e dos horários dos ônibus também pode ser feita pelo aplicativo BHBUS+.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal), vão atuar nos locais de prova e corredores de acesso para garantir a segurança dos estudantes e a fluidez do tráfego. Nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como universidades e centros universitários, serão realizadas operações especiais para priorizar a chegada dos candidatos, impedir fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar motoristas sobre locais permitidos de embarque e desembarque.

Orientação

O assessor da Diretoria de Ação Regional e Operação da BHTrans, Leandro Martins, orienta os candidatos a saírem com antecedência de casa, usarem os aplicativos de transportes e trânsito e darem preferência ao transporte público, como táxi e ônibus. “O estacionamento nas imediações dos locais de prova será proibido, sendo permitido apenas o embarque e desembarque em áreas sinalizadas. Além disso, se houver previsão de chuva, imprevistos podem acontecer no trânsito. Por isso, é importante sair mais cedo para chegar ao local com segurança e tranquilidade”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Eventos suspensos

A PBH informa que as atividades do programa “A Rua é Nossa” continuarão suspensas neste domingo de realização do Enem para garantir o acesso dos estudantes e melhorar a fluidez na região onde são realizados.

