Enem 2025: Bernoulli compartilha estratégias para últimos dias de estudo

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A contagem regressiva começou! Faltando poucas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mais de 4,8 milhões de estudantes em todo o país se preparam para encarar o desafio, sendo Minas Gerais o segundo estado com mais inscritos, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Com as provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, este é um momento decisivo, mas também cheio de oportunidades para colocar em prática tudo o que foi aprendido ao longo do ano.



Para ajudar os estudantes a aproveitarem ao máximo esta reta final, o Bernoulli Educação, a maior referência em Enem do Brasil, sendo 11 vezes o primeiro lugar nacional*, destaca cinco dicas que fazem toda a diferença na preparação.



1. Aposte no que te leva mais longe



Na reta final, o segredo é revisar com estratégia. Dê prioridade aos conteúdos que mais foram cobrados nas últimas provas e àqueles em que ainda sente insegurança. Use resumos, flashcards, mapas mentais e revisões rápidas. Para manter o equilíbrio, crie blocos de 40 a 60 minutos para estudo focado, intercalados com pausas de 15 a 20 minutos para descansar.



“É bom evitar aprender algo completamente novo neste momento, concentrando-se em reforçar o que já foi conquistado. A revisão estratégica consolida o aprendizado e aumenta a confiança para o dia da prova”, orienta o sócio-fundador do Bernoulli Educação, Rommel Domingos.

A estudante Maria Clara Freitas, aluna do Bernoulli aprovada em Arquitetura e Urbanismo na UFMG, USP e Unicamp, confirma a estratégia. “Na reta final dos meus estudos para o Enem e outros vestibulares, intensifiquei as revisões dos conteúdos nos quais tinha insegurança e resolvi um volume maior de questões, com o objetivo de me garantir em uma variedade de assuntos”, comenta.

Maria Clara Freitas, ex-aluna do Bernoulli, intensificou as revisões e simulados na reta final, essa estratégia a ajudou a conquistar aprovações em Arquitetura e Urbanismo na UFMG, USP e Unicamp fotografogetulio

2. Cronômetro na mão: gerencie seu tempo de prova



O tempo é um dos maiores desafios do Enem. Por isso, é importante simular a prova completa em casa, treinando o ritmo de resolução das questões e praticando a marcação do cartão-resposta. Anote quanto tempo leva em cada área do conhecimento e faça uma análise de cada intervalo para entender se precisa agilizar em alguma delas.



Dessa forma, a resistência é colocada à prova e o controle do tempo se torna mais eficiente, o que é, sem dúvida, um diferencial. Além disso, ao se acostumar com o tempo disponível, é possível desenvolver mais estratégia e foco, evitando a ansiedade e garantindo um bom rendimento no dia da prova.



3. Mantenha uma rotina equilibrada, sem grandes mudanças



Não adianta estar com o conteúdo em dia se o corpo e a mente estiverem exaustos. É importante reservar momentos para respirar, se movimentar e descansar.



Durante a preparação, mantenha uma rotina saudável, a fim de ajudar em sua concentração e disposição. Já nos dias que antecedem o Enem, siga o mesmo horário de sono e alimentação que vai ter no dia da prova. Ou seja, se a avaliação começa às 13h30, acostume seu corpo a estar desperto e focado nesse horário. Isso reduz o impacto físico e mental no dia do exame.



Sobre sua experiência, Maria Clara compartilha: “Foi muito importante equilibrar o aprendizado com o descanso, e a maneira que encontrei de tornar esse processo mais leve foi fazer com que os estudos fossem mais descontraídos, por exemplo, resolvendo questões com os meus amigos, estudando em ambientes diferentes, como cafeterias, ou revisando conteúdos teóricos por meio de perguntas e respostas em grupo”.



“Estudar com equilíbrio é essencial, por isso o autocuidado deve fazer parte da rotina de estudos. A pausa e o descanso também compõem a preparação e ajudam a mente a se manter ativa e saudável”, acrescenta Rommel.



4. Continue treinando a redação



A redação pode ser decisiva no Enem. Exercitar a escrita, revisar eixos temáticos em destaque e estar atento à estrutura do texto dissertativo-argumentativo são práticas essenciais. Quanto mais treinar, melhor vai se sair no dia da prova.



Treinar a redação é fundamental: quanto mais prática, maior a confiança para desenvolver um bom texto no dia da prova Divulgação Bernoulli

Escolha pelo menos três temas recentes de impacto social (como criança e adolescente; direitos da pessoa idosa; saúde mental; diversidade e meio ambiente) e treine uma redação completa para cada um. Depois, peça para que um professor corrija ou utilize uma plataforma de correção automática a fim de receber sugestões de melhoria.



“A prática é a melhor aliada da escrita. Refazer temas e revisar textos ajuda o aluno a perceber seus pontos fortes e a evoluir na argumentação”, afirma o sócio-fundador.



5. Chegou a hora: programe-se e confie no seu preparo



No grande dia, organização é tudo! Chegar com antecedência, levar os documentos necessários e se alimentar bem são atitudes fundamentais para garantir a concentração do início ao fim.



Para que nada saia do controle, organize o seu kit Enem de forma antecipada com este checklist essencial:



documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte etc.);



caneta esferográfica preta , de corpo transparente;



, de corpo transparente; cartão de confirmação da inscrição;



lanche leve e água em garrafa transparente e sem rótulo;

roupas confortáveis e adequadas ao clima.

Outro aspecto imprescindível é verificar o local da prova e programar o trajeto até lá. Os portões abrem às 12h e se fecham uma hora depois, às 13h. Lembre-se: mantenha a calma e confie em todo o processo realizado ao longo do ano.



6. Dica extra



O Bernoulli Educação acredita que o sucesso no Enem vai além do conteúdo, nascendo da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Para isso, disponibiliza o Lidera Enem, um programa gratuito que reúne conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores, eventos de revisão e suporte, entre outros recursos adaptados para cada momento de preparação. Nos dias do exame, o programa ainda trará o gabarito extraoficial, com uma live de correção e comentários da prova.



*Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep 2010-2024.

