Assine
overlay
Início Gerais
Cartão-postal de BH

Sabia que a Pampulha já estourou? 5 fases da Lagoa que você deve conhecer

Represa já se rompeu e inundou aeroporto e casas abaixo: do charme dos esportes náuticos à atual promessa de recuperação, lagoa tem muita história para contar

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
16/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA

“Dia de luz, festa de Sol, e o barquinho a deslizar...” Os versos do clássico da bossa nova, “O barquinho”, podem orientar os novos tempos na Lagoa da Pampulha. Com certeza, a canção embalou muitos corações navegando sobre o espelho d'água de BH, décadas atrás. Fotos do Estado de Minas de meados do século passado mostram esquis, barcos a vela e a remo e atletas de fim de semana “tirando onda” e fazendo do lago o melhor lugar para seu lazer. Longe do mar, o balanço das embarcações marcava o contraste entre céu e terra, em harmonia com o Conjunto Moderno da Pampulha formado pela Igrejinha São Francisco de Assis, Iate, Casa do Baile e Museu de Arte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

1) OS PRIMÓRDIOS

Arquivo EM

1938 - Inauguração da barragem da Pampulha. O objetivo inicial é fornecimento de água à população de Belo Horizonte (na foto, aspecto da construção, próximo ao vertedouro)

Arquivo EM

Década de 1940 - Implantação do conjunto arquitetônico moderno projetado por Oscar Niemeyer
(na foto, Juscelino Kubitschek visita obras)

Arquivo EM

1952 - Campeonato de barcos a vela (foto) movimenta a Pampulha


2) O DESASTRE

1954 - Em 16 de abril, fenda na estrutura da barragem leva autoridades a emitir alerta para que moradores abandonem casas abaixo da represa

Arquivo EM


1954 - Em 20 de abril a barragem arrebenta, a água inunda o aeroporto da
Pampulha e varre toda a região do Vale do Ribeirão do Onça
(na foto, o leito seco da represa pós-rompimento)

3) O RENASCIMENTO

Arquivo EM - 6/3/1961


1961 - Em 5 de março, cerca de 20 mil pessoas vão à Pampulha para ver um
campeonato de esqui aquático (foto)


1969 - Já sob ameaça de xistose, moradores e visitantes praticam esqui aquático na lagoa, conforme documentou o EM na edição de 10 de março daquele ano


1974 - Em 14 de julho, a Pampulha sedia o Campeonato Brasileiro de Motonáutica

Arquivo EM - 27/6/1976


1975 - Em 27 de junho ocorre a última etapa do Campeonato Brasileiro de Motonáutica (foto)


4) TREVAS E LUZ

Divulgação - 20/2/1987


Década de 1980 - Poluição e aguapés (foto), entre outros fatores de risco, como o esgoto, inviabilizam passeios e campeonatos. Não bastasse, há multiplicação de capivaras e aparecimento
de jacarés. Mas, nas margens, pescadores não abrem mão de seu lazer

Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 17/8/2016


2016 - Em 17 de julho, o Conjunto Moderno da Pampulha é reconhecido como Patrimônio Mundial e, com o espelho d’água, Paisagem Cultural, títulos concedidos pela Unesco
(na foto, o então prefeito Marcio Lacerda recebe certificado de representante da Unesco)


5) O FUTURO

Edésio Ferreira/EM/D.A Press


Em 5 de outubro - O prefeito Álvaro Damião (foto) anuncia a liberação para navegabilidade da Lagoa da Pampulha e marca para 12 de dezembro o início de testes para passeios a bordo de um catamarã

Tópicos relacionados:

historia meio-ambiente pampulha patrimonio turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay