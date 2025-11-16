Sabia que a Pampulha já estourou? 5 fases da Lagoa que você deve conhecer

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

“Dia de luz, festa de Sol, e o barquinho a deslizar...” Os versos do clássico da bossa nova, “O barquinho”, podem orientar os novos tempos na Lagoa da Pampulha. Com certeza, a canção embalou muitos corações navegando sobre o espelho d'água de BH, décadas atrás. Fotos do Estado de Minas de meados do século passado mostram esquis, barcos a vela e a remo e atletas de fim de semana “tirando onda” e fazendo do lago o melhor lugar para seu lazer. Longe do mar, o balanço das embarcações marcava o contraste entre céu e terra, em harmonia com o Conjunto Moderno da Pampulha formado pela Igrejinha São Francisco de Assis, Iate, Casa do Baile e Museu de Arte.

1) OS PRIMÓRDIOS

Arquivo EM

1938 - Inauguração da barragem da Pampulha. O objetivo inicial é fornecimento de água à população de Belo Horizonte (na foto, aspecto da construção, próximo ao vertedouro)

Arquivo EM

Década de 1940 - Implantação do conjunto arquitetônico moderno projetado por Oscar Niemeyer

(na foto, Juscelino Kubitschek visita obras)

Arquivo EM

1952 - Campeonato de barcos a vela (foto) movimenta a Pampulha



2) O DESASTRE

1954 - Em 16 de abril, fenda na estrutura da barragem leva autoridades a emitir alerta para que moradores abandonem casas abaixo da represa

Arquivo EM



1954 - Em 20 de abril a barragem arrebenta, a água inunda o aeroporto da

Pampulha e varre toda a região do Vale do Ribeirão do Onça

(na foto, o leito seco da represa pós-rompimento)

3) O RENASCIMENTO

Arquivo EM - 6/3/1961



1961 - Em 5 de março, cerca de 20 mil pessoas vão à Pampulha para ver um

campeonato de esqui aquático (foto)



1969 - Já sob ameaça de xistose, moradores e visitantes praticam esqui aquático na lagoa, conforme documentou o EM na edição de 10 de março daquele ano



1974 - Em 14 de julho, a Pampulha sedia o Campeonato Brasileiro de Motonáutica

Arquivo EM - 27/6/1976



1975 - Em 27 de junho ocorre a última etapa do Campeonato Brasileiro de Motonáutica (foto)



4) TREVAS E LUZ

Divulgação - 20/2/1987



Década de 1980 - Poluição e aguapés (foto), entre outros fatores de risco, como o esgoto, inviabilizam passeios e campeonatos. Não bastasse, há multiplicação de capivaras e aparecimento

de jacarés. Mas, nas margens, pescadores não abrem mão de seu lazer

Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 17/8/2016



2016 - Em 17 de julho, o Conjunto Moderno da Pampulha é reconhecido como Patrimônio Mundial e, com o espelho d’água, Paisagem Cultural, títulos concedidos pela Unesco

(na foto, o então prefeito Marcio Lacerda recebe certificado de representante da Unesco)



5) O FUTURO

Edésio Ferreira/EM/D.A Press



Em 5 de outubro - O prefeito Álvaro Damião (foto) anuncia a liberação para navegabilidade da Lagoa da Pampulha e marca para 12 de dezembro o início de testes para passeios a bordo de um catamarã