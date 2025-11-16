Sabia que a Pampulha já estourou? 5 fases da Lagoa que você deve conhecer
Represa já se rompeu e inundou aeroporto e casas abaixo: do charme dos esportes náuticos à atual promessa de recuperação, lagoa tem muita história para contar
compartilheSIGA
“Dia de luz, festa de Sol, e o barquinho a deslizar...” Os versos do clássico da bossa nova, “O barquinho”, podem orientar os novos tempos na Lagoa da Pampulha. Com certeza, a canção embalou muitos corações navegando sobre o espelho d'água de BH, décadas atrás. Fotos do Estado de Minas de meados do século passado mostram esquis, barcos a vela e a remo e atletas de fim de semana “tirando onda” e fazendo do lago o melhor lugar para seu lazer. Longe do mar, o balanço das embarcações marcava o contraste entre céu e terra, em harmonia com o Conjunto Moderno da Pampulha formado pela Igrejinha São Francisco de Assis, Iate, Casa do Baile e Museu de Arte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
1) OS PRIMÓRDIOS
1938 - Inauguração da barragem da Pampulha. O objetivo inicial é fornecimento de água à população de Belo Horizonte (na foto, aspecto da construção, próximo ao vertedouro)
Década de 1940 - Implantação do conjunto arquitetônico moderno projetado por Oscar Niemeyer
(na foto, Juscelino Kubitschek visita obras)
1952 - Campeonato de barcos a vela (foto) movimenta a Pampulha
2) O DESASTRE
1954 - Em 16 de abril, fenda na estrutura da barragem leva autoridades a emitir alerta para que moradores abandonem casas abaixo da represa
1954 - Em 20 de abril a barragem arrebenta, a água inunda o aeroporto da
Pampulha e varre toda a região do Vale do Ribeirão do Onça
(na foto, o leito seco da represa pós-rompimento)
3) O RENASCIMENTO
1961 - Em 5 de março, cerca de 20 mil pessoas vão à Pampulha para ver um
campeonato de esqui aquático (foto)
1969 - Já sob ameaça de xistose, moradores e visitantes praticam esqui aquático na lagoa, conforme documentou o EM na edição de 10 de março daquele ano
1974 - Em 14 de julho, a Pampulha sedia o Campeonato Brasileiro de Motonáutica
1975 - Em 27 de junho ocorre a última etapa do Campeonato Brasileiro de Motonáutica (foto)
4) TREVAS E LUZ
Década de 1980 - Poluição e aguapés (foto), entre outros fatores de risco, como o esgoto, inviabilizam passeios e campeonatos. Não bastasse, há multiplicação de capivaras e aparecimento
de jacarés. Mas, nas margens, pescadores não abrem mão de seu lazer
2016 - Em 17 de julho, o Conjunto Moderno da Pampulha é reconhecido como Patrimônio Mundial e, com o espelho d’água, Paisagem Cultural, títulos concedidos pela Unesco
(na foto, o então prefeito Marcio Lacerda recebe certificado de representante da Unesco)
5) O FUTURO
Em 5 de outubro - O prefeito Álvaro Damião (foto) anuncia a liberação para navegabilidade da Lagoa da Pampulha e marca para 12 de dezembro o início de testes para passeios a bordo de um catamarã