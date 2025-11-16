Assine
overlay
Início Gerais
ALAGAMENTO

Defesa Civil emite alerta para risco de inundação na Pampulha

Segundo o órgão, há risco de transbordamento nos córregos Ressaca e Coqueiros

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
16/11/2025 23:09

compartilhe

SIGA
x
Imagem ilustrativa. BH está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11)
BH está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press.

A Defesa Civil emitiu alerta para risco de inundação na Pampulha, em Belo Horizonte, na noite deste domingo (16/11). Segundo o órgão, todas as regionais da cidade registram chuva de intensidade fraca a forte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o comunicado, há risco de transbordamento dos córregos Ressaca e Coqueiros.

Leia Mais

É recomendado evitar trafegar pela Rua Jacques de Morais nos cruzamentos com Rua Real Madrid e na Avenida Heráclito Mourão Miranda no cruzamento com Rua Tocantins, no Bairro Alípio de Melo.

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, as regiões da Pampulha, Noroeste e Nordeste registram chuva moderada. Já na Oeste e Centro-Sul, chuvas fortes (de 2,6 a 5,0 mm). Nas demais, há precipitações fracas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais as recomendações para a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Tópicos relacionados:

alerta defesa-civil inundacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay