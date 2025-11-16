Defesa Civil emite alerta para risco de inundação na Pampulha

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Defesa Civil emitiu alerta para risco de inundação na Pampulha, em Belo Horizonte, na noite deste domingo (16/11). Segundo o órgão, todas as regionais da cidade registram chuva de intensidade fraca a forte.

Conforme o comunicado, há risco de transbordamento dos córregos Ressaca e Coqueiros.

É recomendado evitar trafegar pela Rua Jacques de Morais nos cruzamentos com Rua Real Madrid e na Avenida Heráclito Mourão Miranda no cruzamento com Rua Tocantins, no Bairro Alípio de Melo.

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, as regiões da Pampulha, Noroeste e Nordeste registram chuva moderada. Já na Oeste e Centro-Sul, chuvas fortes (de 2,6 a 5,0 mm). Nas demais, há precipitações fracas.

Quais as recomendações para a chuva?