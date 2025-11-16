Defesa Civil emite alerta para risco de inundação na Pampulha
Segundo o órgão, há risco de transbordamento nos córregos Ressaca e Coqueiros
A Defesa Civil emitiu alerta para risco de inundação na Pampulha, em Belo Horizonte, na noite deste domingo (16/11). Segundo o órgão, todas as regionais da cidade registram chuva de intensidade fraca a forte.
Conforme o comunicado, há risco de transbordamento dos córregos Ressaca e Coqueiros.
É recomendado evitar trafegar pela Rua Jacques de Morais nos cruzamentos com Rua Real Madrid e na Avenida Heráclito Mourão Miranda no cruzamento com Rua Tocantins, no Bairro Alípio de Melo.
De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, as regiões da Pampulha, Noroeste e Nordeste registram chuva moderada. Já na Oeste e Centro-Sul, chuvas fortes (de 2,6 a 5,0 mm). Nas demais, há precipitações fracas.
Quais as recomendações para a chuva?
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.