PÓS-CHUVA

Queda de árvore na Região Noroeste de BH deixa 700 moradores sem energia

A ocorrência, registrada neste domingo (16/11), teria sido motivada pela chuva

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/11/2025 19:50

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a ocorrência da queda da árvore por volta de 16h55 deste domingo (16/11)
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender à ocorrência por volta de 16h55 deste domingo (16/11) crédito: CBMMG

Em decorrência da queda de uma árvore na Rua Avelar, Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte, 700 clientes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) estão sem energia no início da noite deste domingo (16/11). A ocorrência teria sido motivada pela chuva, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A Cemig informa que uma equipe já está realizando o atendimento no local, o que descarta o risco de possível eletrocussão. A previsão é de que a energia seja restabelecida ainda na noite deste domingo. 

O CBMMG foi acionado para atender à ocorrência, registrada na esquina com a Rua Rio Petrópolis, por volta de 16h55. A corporação afirma que aguarda o encerramento da atuação da Cemig quanto à desenergização na área para realizar as ações necessárias, como a remoção da árvore. 

Chuva em BH 

Choveu em todas as regiões de Belo Horizonte na tarde deste domingo (16/11). As regionais Leste, Noroeste e Oeste registraram chuva extremamente forte, com volume acima de 5 milímetros a cada 5 minutos. 

Nas Regiões Barreiro, Nordeste, Pampulha, Norte e Centro-Sul a intensidade foi forte, com volume entre 2,6 a 5mm/5 min. 

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que há possibilidade de precipitação com volumes entre 20 e 40 milímetros.

Quais as recomendações para a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
