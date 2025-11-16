Queda de árvore na Região Noroeste de BH deixa 700 moradores sem energia

Em decorrência da queda de uma árvore na Rua Avelar, Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte, 700 clientes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) estão sem energia no início da noite deste domingo (16/11). A ocorrência teria sido motivada pela chuva, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A Cemig informa que uma equipe já está realizando o atendimento no local, o que descarta o risco de possível eletrocussão. A previsão é de que a energia seja restabelecida ainda na noite deste domingo.

O CBMMG foi acionado para atender à ocorrência, registrada na esquina com a Rua Rio Petrópolis, por volta de 16h55. A corporação afirma que aguarda o encerramento da atuação da Cemig quanto à desenergização na área para realizar as ações necessárias, como a remoção da árvore.

Chuva em BH

Choveu em todas as regiões de Belo Horizonte na tarde deste domingo (16/11). As regionais Leste, Noroeste e Oeste registraram chuva extremamente forte, com volume acima de 5 milímetros a cada 5 minutos.

Nas Regiões Barreiro, Nordeste, Pampulha, Norte e Centro-Sul a intensidade foi forte, com volume entre 2,6 a 5mm/5 min.

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que há possibilidade de precipitação com volumes entre 20 e 40 milímetros.

Quais as recomendações para a chuva?