Chove forte em regiões de BH neste domingo de Enem (16/11)

Chove forte em regiões de Belo Horizonte na tarde deste domingo de Enem (16/11), de acordo com a Defesa Civil Municipal. O órgão também informa que a capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva até as 8h desta segunda-feira (16/11).

Em atualização emitida às 15h deste domingo, a Defesa Civil de BH informou que as Regiões Centro-Sul e Leste registram chuva forte, com intensidade de 2,6 a 5 milímetros a cada 5 minutos.

O Barreiro tem chuva moderada, com volume entre 1,1 a 2,5mm/5 minutos. Nas Regiões Oeste e Nordeste, chove fraco, com intensidade de 0,1 a 1mm/5 min.

Alerta para pancadas

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que há possibilidade de precipitação com volumes entre 20 e 40 milímetros.

A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.