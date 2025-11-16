Chove forte em regiões de BH neste domingo de Enem (16/11)
A capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva até as 8h desta segunda-feira (16/11)
compartilheSIGA
Chove forte em regiões de Belo Horizonte na tarde deste domingo de Enem (16/11), de acordo com a Defesa Civil Municipal. O órgão também informa que a capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva até as 8h desta segunda-feira (16/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Em atualização emitida às 15h deste domingo, a Defesa Civil de BH informou que as Regiões Centro-Sul e Leste registram chuva forte, com intensidade de 2,6 a 5 milímetros a cada 5 minutos.
O Barreiro tem chuva moderada, com volume entre 1,1 a 2,5mm/5 minutos. Nas Regiões Oeste e Nordeste, chove fraco, com intensidade de 0,1 a 1mm/5 min.
Alerta para pancadas
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que há possibilidade de precipitação com volumes entre 20 e 40 milímetros.
Quais as recomendações para a chuva?
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.