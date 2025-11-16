Assine
ATENÇÃO, CANDIDATOS!!

Enem 2025: metrô de BH terá intervalos menores para candidatos

Viagens operarão com intervalo de 10 minutos entre 10h30 e 13h para facilitar deslocamento dos candidatos em Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2025 10:00

A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, informou que a mudança é necessária para manutenção no sistema de sinalização da via
A Metrô BH informou que irá fazer intervalos reduzidos entre as viagens para atender os participantes do Enem 2025 crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O Metrô de Belo Horizonte terá intervalos reduzidos entre as viagens para atender os participantes do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que ocorre neste domingo (16/11).

As provas serão aplicadas das 13h30 às 18h30, meia hora mais cedo em comparação ao primeiro dia do exame.

Para facilitar o deslocamento dos candidatos, a concessionária Metrô BH informou, pelas redes sociais, que entre 10h30 e 13h o intervalo entre os trens será de 10 minutos, em vez dos 15 minutos habituais.

Durante a realização das provas, a previsão meteorológica da Defesa Civil indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde na capital mineira.

A recomendação é que estudantes levem guarda-chuva ou sombrinha, visto que podem pegar chuva na entrada ou saída do exame.

