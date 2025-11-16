ENEM: emoção e abraços marcam segundo dia de prova

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Correria para não perder o horário, nervosismo a poucos minutos da prova, olhos brilhando e abraço apertado nos familiares. Essas e outras questões de dinâmica e fundo emocional são comuns em dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – e não está sendo diferente na tarde deste domingo (16/11). Na segunda e última etapa das provas para ingresso no curso superior, os candidatos testam os conhecimentos em ciências da natureza e matemática.

No campus Coração Eucarístico da PUC Minas, na Região Noroeste de Belo Horizonte, os portões foram fechados pontualmente às 13h. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), as provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (30 minutos mais cedo em relação ao primeiro domingo). A aplicação segue o horário de Brasília (DF).

Faltando 10 minutos para o fechamento do portão, alguns alunos eram vistos correndo nas ruas próximas à PUC. Houve "contagem regressiva" por parte de pessoas da coordenação, mas, desta vez ninguém ficou de fora.

Confiança

"Estou confiante e bem tranquilo para a prova de hoje", disse Luiz Filipe Thiago Ferreira, de 20 anos, que faz Enem pela primeira vez. Morador do Bairro Jardim Filadélfia, na Região Noroeste, Luiz Filipe quer cursar economia. "Já trabalho como líder de cobrança, então acho que isso me estimulou", afirmou o jovem que espera se sair bem em matemática.

Luiz Filipe está fazendo o Enem pela primeira vez e quer cursar economia Jair Amaral/EM/D.A Press

Esperando a hora certa de entrar no campus, Yasmin Inaibes Veras, de 17 anos, moradora do Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, contou que está bem preparada para ingressar no curso de medicina. "Fiz a primeira vez como treineira, mas, para este Enem, fiz cursinho."

Também na fila, Letícia Araújo de Oliveira Cunha, de 17 anos, moradora do Bairro Santa Terezinha, na Pampulha, informou que pretende estudar direito. A vida corrida não assusta a estudante que, neste ano, conciliou estudos e o trabalho como jovem aprendiz. "Acho que deveria ter estudado mais", observou a estudante, que gosta de matemática.

Letícia pretende estudar direito. A jovem conciliou estudos com o trabalho de jovem aprendiz Jair Amaral/EM/D.A Press

Ao lado, Cláudio Marcelo Rodrigues, de 16 anos, ainda treineiro, revelou que está "em busca de experiência". Ele disse que a tia cursou biblioteconomia e deseja seguir seus passos.

Cláudio Marcelo, de 16 anos, ainda está fazendo a prova para treinar e ganhar confiança Jair Amaral/EM/D.A Press

A saída dos participantes será autorizada a partir das 15h30, sem a prova. Já aqueles que quiserem levar consigo o caderno de questões poderão deixar o local de prova a partir das 18h, 30 minutos antes do final da aplicação regular.

Em familía

O casal Herlon Jackson Cardoso, bancário, e Adriana Alessandra Soares Pereira, da área administrativa, acompanhou a filha Ana Luísa, de 15 anos, que deseja estudar direito. "Treino é treino, jogo é jogo", brincou Herlon ao contar que a filha está ganhando experiência como treineira para, futuramente, fazer Enem e estudar direito. Antes de passar pelo portão, a adolescente recebeu um abraço carinhoso do papai.

O casal Herlon Jackson e Adriana Alessandra acompanhou a filha Ana Luísa que deseja estudar direito. Antes de entrar, a jovem recebeu um abraço dos pais Jair Amaral/EM/D.A Press

Por sua vez, o casal Cláudio Luiz Castro Figueiredo, vendedor, e Cristina Guerra, professora, levou a filha Maria Eduarda Guerra Figueiredo, de 19 anos, estudante de odontologia, em Lavras, no Sul de Minas. "Ela quer cursar medicina", revelou Cláudio Luiz. "É importante fazer uma oração antes da prova", disse Maria Eduarda, que é católica.

Sobre o tema da redação, “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, Maria Eduarda destacou a importância de se falar a respeito do assunto, diante do grande número de idosos hoje.

O casal Cláudio Luiz e Cristiana Guerra levaram a filha Maria Eduarda, que já estudante de odontologia Jair Amaral/EM/D.A Press

