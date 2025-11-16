Enem 2025: foco e estratégias para o 2º dia que acontece neste domingo (16)

O domingo é de decisão para milhares de brasileiros, mas desta vez não se trata de futebol. Acontece hoje, em quase todo o país, o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (Enem). O teste só não será aplicado em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Nestes locais, o Enem será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP 30.

Neste segundo dia, os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas serão de Matemática e de Ciências da Natureza (biologia, química, física), com 45 questões cada, totalizando 90. A aplicação das provas começa às 13h30 e termina às 18h30.

Depois de enfrentar um primeiro domingo de provas considerado mais conteudista do que o esperado, os candidatos ao Enem voltam à maratona neste fim de semana para encarar as questões de ciências da natureza e matemática, áreas que costumam definir a nota final dos participantes. Entre os estudantes, o clima é de alívio por estar chegando ao fim e de foco nas estratégias para garantir o melhor desempenho.

Giovanna Fernandes, aluna do pré-vestibular Bernoulli, conta que a preparação para o segundo dia tem sido baseada na prática intensiva de exercícios. “Mais foco em resolver questões, para depois ver os pontos frágeis e revisar os pontos mais importantes de cada matéria”, explica. Para ela, o primeiro dia de prova confirmou a expectativa de exigência. “Foi como o esperado, mas me surpreendi com o quanto humanas foi bem mais conteudista do que no ano passado. É importante focar no que ainda temos a fazer, para não deixar a ansiedade tomar conta”, afirma a candidata.

Com a expectativa de encontrar temas ligados à sustentabilidade, Giovanna acredita que o meio ambiente deve aparecer novamente na prova. “Com certeza vão cair questões relacionadas ao meio ambiente e poluição, preservação da cadeia ecológica, dos animais e compostos orgânicos”, aposta.

Para administrar o tempo, ela diz seguir um ritmo próprio. “Cada um tem a estratégia que mais gosta e que mais se dá bem. Comigo, eu faço de 15 em 15. Respondo 15 questões de naturezas, 15 de matemática e assim por diante.” Apesar da rotina intensa, ela confessa sentir principalmente alívio. “Muito alívio por estar chegando ao fim, para finalmente descansar”.

No Bernoulli, a preparação é planejada para o ano todo. Segundo a diretora do pré-vestibular, Margrit Gusmão, os alunos passam por simulados frequentes e revisões temáticas. “A preparação é contínua ao longo de todo o ano letivo. Nossas turmas passam por simulados frequentes, revisões temáticas e análise detalhada de provas anteriores”, explica. Nas semanas que antecedem a prova, a escola intensifica o foco em raciocínio lógico e leitura atenta. “O foco é consolidar o aprendizado e fortalecer a confiança dos alunos para o segundo dia”.

A diretora destaca ainda que o Enem vem reforçando o caráter interdisciplinar. “Há uma presença crescente de temas ligados à sustentabilidade, tecnologia e meio ambiente. Já em matemática, as questões frequentemente envolvem interpretação de gráficos, tabelas e problemas práticos, o que exige do aluno não só domínio conceitual, mas também boa leitura e capacidade de análise crítica”.

Sobre o dia da prova, a recomendação é manter a rotina. “O ideal é que o aluno não mude sua rotina e faça o que trará mais conforto e tranquilidade. Se ele se sente mais confiante ao revisar conteúdos, pode fazer uma revisão leve, sem exageros. Mas, se prefere descansar, também é válido”, orienta Margrit. “No domingo, o foco deve ser em tranquilidade e confiança: alimentação leve, boa hidratação e chegada antecipada ao local de prova ajudam a manter o equilíbrio emocional e o foco no desempenho”.

Rede pública

Entre os estudantes da rede pública, a preparação também segue firme. Júlia Oliveira Pontes, 17 anos, aluna do Centro de Ensino Médio 9, no Setor O, em Ceilândia, conta que dividiu os estudos entre revisar as principais fórmulas e resolver exercícios mais complexos, estratégia que considera essencial para chegar segura ao segundo dia.

Júlia diz que o primeiro domingo trouxe uma prova de humanas mais difícil do que imaginava, mas conseguiu se adaptar ao ritmo e agora se sente mais tranquila para encarar ciências da natureza e matemática. Para ela, probabilidade e funções devem aparecer com destaque este ano e planeja começar a prova pelas questões de biologia, disciplina em que tem mais habilidade, deixando para o final os itens mais difíceis das outras áreas. O sentimento, admite, é uma mistura de alívio por estar perto de concluir o exame e ansiedade para saber o resultado oficial.

Para o coordenador de matemática do Bernoulli Educação, Igor Magalhães Cunha, o segredo é manter a calma e confiar na preparação. Ele explica que o Enem privilegia a aplicação prática dos conteúdos. “Em matemática, é comum que as questões envolvam situações do cotidiano e problemas resolvidos com estratégias numéricas. Já em ciências da natureza, predominam questões que relacionam ciência, tecnologia e meio ambiente, sempre em contextos práticos”, explica Cunha.

Igor alerta que alguns temas ainda causam tropeços, mesmo entre os bem preparados. “Assuntos como probabilidade e análise combinatória costumam ser perigosos, pois é comum o candidato se confundir entre o princípio fundamental da contagem e as combinações simples. Outro ponto é o vértice da função quadrática. Muitos alunos se confundem sobre qual coordenada deve ser usada.” Ele lembra que unidades de medida também geram erros frequentes e que muitos equívocos vêm da falta de atenção à leitura. “Talvez a maior pegadinha esteja na leitura do texto, do suporte e do comando da questão.”

O professor reforça que a leitura é essencial também nas exatas. “As questões do Enem são amplamente contextualizadas, o que exige que o candidato compreenda o enunciado com atenção antes de aplicar qualquer fórmula ou conceito. Muitos erros acontecem não pela falta de domínio do conteúdo, mas por uma interpretação incorreta do texto”, observa.

Como conselho final, Igor deixa um lembrete: “O aluno precisa gerenciar bem o tempo e não se prender a uma única questão. É importante começar pelas perguntas em que tem mais segurança e deixar as mais complexas para o final. No fim, a tranquilidade e a organização na resolução fazem toda a diferença para um bom desempenho”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dicas para o dia da prova

Organização é tudo

Separe os documentos, a caneta preta de corpo transparente e o cartão de confirmação. Confira o trajeto até o local de prova e calcule o tempo de deslocamento.

Chegue com antecedência

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30.

Leve lanche leve e água

Alimentos leves e fáceis de consumir ajudam a manter a energia. Evite embalagens barulhentas ou comidas gordurosas. A garrafa deve ser transparente.

Cuide do corpo e da mente

Durma bem, alimente-se de forma equilibrada e evite revisar conteúdos complexos de última hora. No dia, mantenha a calma e a concentração.

Estratégia faz diferença

Comece pelas questões mais fáceis e vá marcando o gabarito aos poucos. Reserve os minutos finais para revisar o que sobrar e não deixe nenhuma questão em branco.

O que pode e o que não pode levar

Pode levar

Documento oficial com foto (físico ou digital, no app gov.br)

Caneta esferográfica preta de corpo transparente

Cartão de confirmação da inscrição (impresso)

Lanche leve em embalagem transparente

Garrafa de água transparente, sem rótulo

Máscara (opcional) e álcool em gel individual

Não pode levar