Candidata encontra sua própria reportagem na prova do Enem

Uma candidata do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) viveu uma situação inusitada durante a prova desse domingo (9/11). A jornalista Thais Borges, de Salvador (BA), percebeu, enquanto respondia uma questão de Ciências Humanas, que o texto utilizado era uma reportagem escrita por ela em 2021.

O episódio aconteceu na questão 48 da prova branca. Thais contou, em entrevista ao UOL, que se surpreendeu ao reconhecer o nome do veículo em que trabalha. “Li o comando, voltei para a referência e vi o nome do jornal. Opa! Quando percebi meu nome ali, foi muito estranho”, relatou.

A surpresa foi tanta que ela não conseguiu responder à questão de imediato. “Fiquei muito nervosa. Li e pensei: ‘É meu texto mesmo? O que está acontecendo?’. Por sorte, já tinha feito boa parte da prova, mas precisei parar, respirar e ficar uns três, quatro minutos digerindo aquilo”, lembrou.

Thais se recorda perfeitamente da apuração da reportagem. Segundo ela, o texto tratava de um tema de relevância nacional, o que o tornou adequado para a seleção do Enem, que evita conteúdos de alcance apenas regional.

A jornalista admite que a coincidência trouxe uma pressão extra na hora de responder.

“Pensei: ‘Meu Deus, e se eu errar essa questão?’. O comando dizia ‘de acordo com o texto’, ou seja, era sobre algo que eu mesma escrevi. Eu tinha a obrigação de acertar”, brincou.

Ela conta que, de acordo com os gabaritos extraoficiais, acredita ter acertado a resposta, mas prefere aguardar o resultado oficial. “Se não acertei, tudo bem, o momento já valeu a pena.”

A jornalista está participando do Enem em busca de sua terceira graduação. É formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e é estudante de Letras na mesma instituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O segundo dia de provas do Enem será aplicado no próximo domingo (16/11) e terá questões das áreas de Matemática e Ciências da Natureza.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata