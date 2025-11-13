Candidata encontra sua própria reportagem na prova do Enem
Thais Borges se surpreendeu ao perceber que uma reportagem escrita por ela foi usada na prova de Ciências Humanas
Uma candidata do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) viveu uma situação inusitada durante a prova desse domingo (9/11). A jornalista Thais Borges, de Salvador (BA), percebeu, enquanto respondia uma questão de Ciências Humanas, que o texto utilizado era uma reportagem escrita por ela em 2021.
O episódio aconteceu na questão 48 da prova branca. Thais contou, em entrevista ao UOL, que se surpreendeu ao reconhecer o nome do veículo em que trabalha. “Li o comando, voltei para a referência e vi o nome do jornal. Opa! Quando percebi meu nome ali, foi muito estranho”, relatou.
A surpresa foi tanta que ela não conseguiu responder à questão de imediato. “Fiquei muito nervosa. Li e pensei: ‘É meu texto mesmo? O que está acontecendo?’. Por sorte, já tinha feito boa parte da prova, mas precisei parar, respirar e ficar uns três, quatro minutos digerindo aquilo”, lembrou.
Thais se recorda perfeitamente da apuração da reportagem. Segundo ela, o texto tratava de um tema de relevância nacional, o que o tornou adequado para a seleção do Enem, que evita conteúdos de alcance apenas regional.
A jornalista admite que a coincidência trouxe uma pressão extra na hora de responder.
“Pensei: ‘Meu Deus, e se eu errar essa questão?’. O comando dizia ‘de acordo com o texto’, ou seja, era sobre algo que eu mesma escrevi. Eu tinha a obrigação de acertar”, brincou.
Ela conta que, de acordo com os gabaritos extraoficiais, acredita ter acertado a resposta, mas prefere aguardar o resultado oficial. “Se não acertei, tudo bem, o momento já valeu a pena.”
A jornalista está participando do Enem em busca de sua terceira graduação. É formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e é estudante de Letras na mesma instituição.
O segundo dia de provas do Enem será aplicado no próximo domingo (16/11) e terá questões das áreas de Matemática e Ciências da Natureza.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata