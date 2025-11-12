Enem: especialista dá dicas sobre o que não fazer entre as duas provas

O período entre o primeiro e o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ser decisivo para o desempenho dos candidatos. Neste momento, muitos estudantes, ansiosos por melhorar a performance, acabam cometendo erros que prejudicam a concentração e aumentam o estresse, comprometendo a segunda etapa da prova. Pensando nisso, Lucas Vieira, gerente de Ensino Médio e Pré-Vestibular do Elite Rede de Ensino, escola do Grupo Salta Educação, lista algumas dicas do que não fazer nesta semana de pausa.

Dica 1: é uma tarefa difícil, mas o ideal é não se preocupar com o gabarito da primeira prova. O que passou, passou. Ficar pensando nos erros — e até nos acertos — pode gerar mais ansiedade e tirar a concentração do que é mais importante neste momento: a segunda prova.

Dica 2: não exagerar nos estudos e evitar dormir pouco. Agora é a hora de fazer revisões estratégicas e fortalecer as habilidades mais importantes para a prova. Além disso, a privação de sono prejudica a concentração e a memória. Portanto, dormir bem para estar descansado para enfrentar o segundo dia de prova é extremamente importante.

Dica 3: também é uma tarefa complicada, mas é recomendado tentar não se comparar com os outros. Cada um tem seu ritmo. Comparações podem aumentar a insegurança e atrapalhar o foco. O ponto aqui é se orgulhar da jornada de estudos e dos desafios superados.

Dica 4: não se alimentar mal e fazer exercícios físicos. É muito importante evitar junk food e refeições pesadas. Uma alimentação saudável ajuda a manter o corpo preparado. Além disso, fazer exercícios mais leves, como caminhadas, pode ajudar a controlar o estresse.

Dica 5: evitar redes sociais e discussões sobre a prova. Conversas sobre o Enem nas redes sociais ou em grupos de amigos podem gerar ansiedade. Se desconectar um pouco é uma boa medida.

Dica 6: não negligenciar momentos de lazer e descanso mental. Além de descansar o corpo, é importante relaxar a mente. Realizar atividades prazerosas, como assistir a um filme leve, ler um livro descontraído ou ouvir música, pode ajudar a reduzir a tensão e a equilibrar o emocional para o segundo dia.