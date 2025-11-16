Assine
MORTE NO TRÂNSITO

Motorista se assusta com frenagem, entra na contramão e uma pessoa morre

Colisão frontal entre HR-V e Cobalt deixou uma vítima fatal e seis feridos em Pedro Leopoldo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2025 10:44

Frenagem de caminhão faz motorista entrar na contramão e mulher morre na MG-424
Frenagem de caminhão faz motorista entrar na contramão e mulher morre na MG-424 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher de 28 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros na MG-424, na altura do km 20, em Pedro Leopoldo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na noite desse sábado (15/11), por volta de 21h35.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, repassadas inicialmente no local da ocorrência, o motorista de um Honda HR-V seguia pela rodovia quando foi surpreendido pela frenagem brusca de um caminhão que trafegava a sua frente. Ao tentar evitar a batida traseira, o condutor teria freado e desviado o veículo para a contramão, momento em que colidiu de frente com um Chevrolet Cobalt que vinha no sentido oposto.

A vítima fatal era passageira do Cobalt e ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros e equipes do Samu atuaram no resgate. Cinco homens feridos, com lesões leves, foram levados para a UPA de Pedro Leopoldo. Um sexto ferido, em estado mais grave, foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG).

Ocupantes dos veículos

Conforme levantamento das equipes de socorro:

Honda HR-V: quatro ocupantes, todos homens;

Chevrolet Cobalt: três ocupantes, sendo a mulher de 28 anos que morreu no local, além de dois homens, de 28 e 41 anos.

A perícia da Polícia Civil esteve na rodovia e o rabecão realizou a remoção do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) deve apurar se houve ingestão de álcool, excesso de velocidade ou outras irregularidades relacionadas à condução dos veículos.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de resgate, perícia e remoção dos automóveis.

