Colombiano é condenado dez anos por acidente que matou uma pessoa em BH

Um colombiano acusado de matar um engenheiro e deixar outras duas pessoas feridas em uma batida de carro no cruzamento da Avenida Nossa Senhora do Carmo com a Rua Rio Verde, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi condenado a sete anos de reclusão em regime em semiaberto por homicídio culposo.

O acidente aconteceu em 30 de agosto de 2015, quando o réu, dirigindo seu veículo, ultrapassou o sinal vermelho e bateu em uma van que vinha no sentido contrário, transportando 12 passageiros. A colisão causou a morte de um ocupante e lesões corporais em outras duas pessoas.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em janeiro de 2019, o réu alcoolizado e retornando de uma boate, desrespeitou a obrigação de parar no sinal vermelho, ao dirigir em velocidade inadequada para o local.

Dez anos após o acidente, o julgamento foi realizado na quinta-feira (6/11) no 3º Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Após a análise do caso, os jurados concluíram que o réu não teve a intenção de matar ou de causar as lesões nas vítimas, resultando na desclassificação do crime.

Na sua sentença, a juíza Myrna Fabiana Monteiro Souto condenou o motorista por homicídio culposo qualificado, em razão do consumo de álcool, no caso da vítima que morreu.

Quanto às outras duas vítimas, o réu foi condenado por lesão culposa, com a qualificação pelo consumo de álcool e pelas lesões graves causadas.

Para o cumprimento da pena, a magistrada fixou o regime em semiaberto. Como o réu respondeu ao processo em liberdade, sem evidências de tentativa de fuga, ele poderá recorrer da decisão em liberdade.

