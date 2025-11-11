Caso Alice: a transfobia que faz do Brasil o país que mais mata trans
Ataque brutal em Belo Horizonte reforça dados alarmantes; país lidera o ranking de assassinatos de pessoas transexuais há 15 anos consecutivos
compartilheSIGA
A morte de Alice Martins Alves, mulher trans de 33 anos, em Belo Horizonte, expõe a face mais brutal da transfobia no Brasil. Alice faleceu no domingo (9/11), um dia após ser violentamente agredida na Savassi, uma das áreas mais movimentadas da capital mineira. O caso, que gerou forte comoção e revolta, não é um fato isolado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O velório, realizado nessa segunda-feira (10/11), reuniu familiares e amigos. Em meio à dor, o pai da vítima, Edson Alves Pereira, fez um questionamento que ecoa a indignação de muitos: “Será que um homossexual não tem direito a viver?”. Para ele, a perda foi de uma grande amiga e companheira.
Segundo o relato do pai, o ataque aconteceu quando Alice atravessava a rua. Três homens a esperavam e a agrediram com extrema violência. Ela sofreu fraturas no nariz e em várias costelas, além de graves lesões nas pernas. Mesmo após ser socorrida, ela não resistiu aos ferimentos e morreu em casa.
Brasil lidera ranking de violência
O episódio reflete uma estatística alarmante que posiciona o Brasil como o país que mais mata pessoas trans no mundo. Essa liderança negativa se mantém há 15 anos consecutivos, de acordo com dados compilados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).
O levantamento mais recente da organização aponta que, somente em 2023, foram registrados 145 assassinatos de pessoas transexuais e travestis no território nacional. O estado de São Paulo foi o que mais registrou mortes, seguido por Ceará e Rio de Janeiro.
Globalmente, o cenário também é preocupante, mas os números brasileiros se destacam. Dados do projeto Trans Murder Monitoring (TMM) mostram que países como México e Estados Unidos também registram altos índices de violência, mas ficam atrás do Brasil no ranking absoluto de assassinatos.
A violência sofrida por Alice em uma via pública ilustra a vulnerabilidade e o perigo constantes enfrentados por essa população. Cada número representa uma vida interrompida pela intolerância, reforçando a urgência do debate sobre políticas públicas de proteção e o combate efetivo a crimes de ódio.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.