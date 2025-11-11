MG: mãe e filha morrem esmagadas por caminhão em acidente na BR-265

Duas mulheres, mãe e filha, morreram esmagadas no carro em que estavam depois que um caminhão tentou desviar do carro onde estavam e tombou na pista da BR-265, em trecho de acesso ao município de Boa Esperança (MG), no Sul do estado, na manhã desta terça-feira (11/11). O motorista e o passageiro do caminhão foram resgatados com ferimentos, mas conscientes.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais dão conta que as duas mulheres – a filha, condutora, de 43 anos, e a mãe, passageira, de 65 anos – estavam presas às ferragens. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de ambas ainda no local. A perícia da Polícia Civil fez os trabalhos de praxe e liberou para a remoção dos corpos.

No caminhão, o motorista, de 30 anos, foi encontrado com uma fratura no braço direito, e um passageiro, de 25, estava com escoriações no rosto e em ambos os braços e pernas. Eles foram socorridos pelo Samu e foram encaminhados ao hospital municipal, onde o motorista precisou passar por cirurgia.

De acordo com o Sargento Welder Lara Silva, que atendeu à ocorrência, o testemunho do motorista indica que o acidente aconteceu depois que a picape das vítimas foi para a contramão. Ao militar, ele contou que seguia sentido Boa Esperança quando viu a caminhonete vindo em sua direção.

Segundo ele, tentou desviar do carro e jogar o caminhão para o sentido contrário, mas virou de uma vez e o caminhão tombou. Neste momento, o caminhão atingiu o carro e o arrastou por cerca de 20 a 30 metros de onde colidiram.

A pista precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e já está liberada no início da tarde.