Traficante sofre acidente na BR-262 e PRF descobre carga de drogas no carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou aproximadamente 1,6 kg de maconha durante o atendimento a um acidente de trânsito na BR-262, em Santo Antônio do Grama (MG), na Zona da Mata, envolvendo dois veículos.

No local da batida, na altura do km 109 da rodovia, a PRF constatou que um dos condutores possuía antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas e à adulteração de sinais identificadores de veículos, sendo conhecido por diversos órgãos de segurança pública.

"Diante do histórico do envolvido, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no veículo e localizaram compartimentos ocultos nos bancos dianteiros, onde estavam escondidos os tabletes de maconha", informou a PRF.

O condutor foi socorrido pelo SAMU para atendimento médico em Rio Casca, sendo posteriormente transferido, sob escolta da PRF, para um hospital em Ponte Nova (MG).

