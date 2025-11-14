Violência brutal na Savassi: tudo o que se sabe da morte de mulher trans

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Alice Martins Alves, mulher transexual de 33 anos, morta em decorrência de agressões sofridas no dia 23 de outubro, depois de deixar um bar na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pode ter sido vítima de transfobia. A conclusão, ainda preliminar, é da Polícia Civil, que concedeu coletiva à imprensa nesta sexta-feira (14/11).

Dois homens já foram qualificados como suspeitos, mas seguem em liberdade. O bar Rei do Pastel viu seu perfil nas redes sociais ser inundado por críticas, já que os suspeitos das agressões são funcionários do estabelecimento. Eles teriam seguido Alice e a acusado de não pagar a conta. Por essa razão, ela teria sido brutalmente espancada.

No entanto, para muito além de uma dívida de R$ 22, os investigadores do caso avaliam que a intensidade da violência aponta para crime de ódio em decorrência da sexualidade e da identidade de gênero da vítima. Antes mesmo de a Polícia Civil dizer, o pai dela, Edson Alves Pereira, declarou aos prantos à imprensa no enterro da filha: “Será que um homossexual não tem direito a viver?

A morte de Alice: cronologia

23 de outubro | Alice sai de um bar no cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Getúlio Vargas. Após atravessar a via, em frente a outro bar, localizado na esquina das avenidas do Contorno com Getúlio Vargas, a mulher foi atacada pelos suspeitos. Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Samu, sendo encaminhada à UPA Centro-Sul.

2 de novembro | Alice é levada de ambulância para o pronto atendimento da Unimed, em Contagem, onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Segundo o pai, ela passou os dias seguintes debilitada e com dores abdominais intensas.

5 de novembro | Alice registra um boletim de ocorrência. A mulher afirma não conhecer quem a agrediu e relata ter sido espancada de forma inesperada, sem motivo aparente.

8 de novembro | Médicos identificam uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas. Alice é submetida a uma cirurgia de emergência.

9 de novembro | Alice morre em decorrência de uma infecção generalizada.

10 de novembro | “Será que um homossexual não tem direito a viver?”. Pai de Alice se emociona ao falar com a imprensa durante o enterro da filha.

“Perdi uma grande amiga, parceira, minha companheira de assistir filmes e tomar uma cervejinha em casa”, declara. Eles moravam juntos no Bairro Betânia. O pai afirma que esteve no local do crime a fim de tentar imagens, mas ninguém forneceu nada.

“Três caras estavam esperando por ela. Agrediram violentamente. Quebrou o nariz, várias costelas, e parece que pisaram nas pernas dela, que ficaram roxas. Foi socorrida pelo Samu, não fizeram exames como radiografia ou tomografia. Ela foi encaminhada para a UPA Centro-Sul e em seguida chamou um uber e foi para a casa.”

13 de novembro | O Estado de Minas obtém acesso a áudios apontando que os responsáveis pelo ataque seriam funcionários de um bar na Savassi, o Rei do Pastel. Nas mensagens, um trabalhador do espaço relata o que teria ocorrido.

"Toda vez que ela chegava, Zé, a gente podia vender cerveja pra ela, e ela pagava na mesma hora, entendeu? Não podia deixar ela pagar no final, que ela era muito doida e ia embora sem pagar. Aí, dessa vez, ela saiu sem pagar. Aí, os meninos [funcionários do local] foram atrás e bateram até ela quase morrer. Aí morreu, bota fé?”, aponta trecho dos áudios recebidos pelo EM.

14 de novembro | Polícia Civil concede entrevista coletiva à imprensa. Veja as principais informações divulgadas:

Os dois suspeitos de cometer o crime foram motivados por uma dívida de R$ 22, mas a intensidade das agressões pode ter sido gerada pelo preconceito.

Alice era frequentadora do estabelecimento e relatou à polícia que sentia olhares diferentes, de caráter preconceituoso, quando ia ao bar.

Delegada responsável pelo caso, Iara França pontua que a vítima era uma pessoa tranquila, formada em estética e sem nenhum prontuário criminal. Segundo ela, era comum que clientes assíduos saíssem sem pagar a conta e retornassem em outro momento para quitar a dívida, prática realizada também por Alice.

“Ela já teria ido ao local e posteriormente se esquecido de pagar a conta devido ao adiantado da hora, ou em razão do consumo de bebida, e ela retornava ao local e quitava a conta. Então, nunca havia tido nenhum problema (...)”.

A vítima foi perseguida por dois funcionários. Os homens suspeitos, já identificados e investigados, foram atrás da mulher e, em local mais afastado, a intimidaram. Eles questionaram sobre a conta e ela afirmou ter pagado. Como ela estava sob efeito de bebida alcoólica, pode ter se confundido. A resposta não foi bem vista, e os suspeitos começaram as agressões.

A violência somente cessou porque um motociclista parou e interveio na situação. Ele também foi ameaçado por um desses agressores, mas mesmo assim permaneceu no local. A polícia suspeita que a intenção era matar Alice ali mesmo.

Alice relatou aos policiais que demorou a procurar a unidade porque sentia medo dos suspeitos e também por ter ficado envergonhada.

Nesta sexta-feira, depois de receber diversos comentários em suas redes sociais, o bar Rei do Pastel, com sete unidades em Belo Horizonte, publicou uma nota afirmando que está colaborando com as investigações da Polícia Civil.

Amigos e familiares de Alice Martins vão prestar uma homenagem a ela neste sábado (15/11), em uma missa de sétimo dia.

