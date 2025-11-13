Áudios: mulher trans pode ter sido espancada por funcionários de bar em BH

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Áudios obtidos pela reportagem do Estado de Minas nesta quinta-feira (13/11) apontam que os responsáveis pelo ataque brutal a Alice Martins Alves — mulher transexual de 33 anos que morreu no último domingo (9/11) — podem ser funcionários de um bar na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima foi espancada em 23 de outubro depois de, supostamente, não pagar uma conta de R$ 22.

Um funcionário do estabelecimento conta para alguém, em áudios, o que teria ocorrido naquele dia. “Foram os caras aqui do [nome do bar] que bateram. Essa mulher aí, mano, ela é cliente minha desde que eu comecei a ralar no [nome do bar]. Aí, toda vez que ela chegava, Zé, a gente podia vender cerveja pra ela, e ela pagava na mesma hora, entendeu? Não podia deixar ela pagar no final, que ela era muito doida e ia embora sem pagar. Aí, dessa vez, ela saiu sem pagar. Aí, os meninos foram atrás e bateram até ela quase morrer. Aí morreu, bota fé?” relata trecho dos áudios recebidos pelo EM. Ouça outras partes:

Após os desdobramentos desta quinta-feira, a reportagem retornou à região entre os cruzamentos das avenidas Getúlio Vargas e Contorno, onde Alice foi agredida. Funcionários de comércios da área afirmaram não ter conhecimento sobre quem são os possíveis suspeitos do crime.

No entanto, em um dos estabelecimentos, a equipe de reportagem ouviu funcionários trocando afirmativas como: “Aposto que sei quem foi o X9”, em provável referência à pessoa que enviou o áudio relatando a motivação da agressão. No mesmo comércio, um trabalhador disse: “Não foi pelos R$ 22, foi pela tiração”.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil não confirmou nem negou se funcionários do estabelecimento são tratados como suspeitos do crime. “A PCMG informa que a investigação está sob sigilo, a cargo do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídio. Outras informações serão repassadas em momento oportuno”, declarou.