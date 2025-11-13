Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL DE BH

BH: votação de PL que proibia blocos de carnaval perto de igrejas é adiada

Parlamentares da Casa Legislativa belo-horizontina chegaram a um consenso de que é necessário um debate mais amplo para que o projeto seja votado

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
13/11/2025 19:25

compartilhe

SIGA
x
Bloco do Bituca: BH ganha bloco de carnaval em homenagem a Milton Nascimento
Os parlamentares da casa legislativa belo-horizontina chegaram a um consenso de que é necessário um debate maior para que o projeto seja votado crédito: Uai Turismo

A votação do Projeto de Lei (PL) nº 298/2025, proposto pela “bancada cristã”, que prevê distância mínima de 200 metros entre blocos e templos religiosos em Belo Horizonte, foi adiada na sessão desta quinta-feira (13/11) na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). O projeto é de autoria de 19 vereadores e altera o texto da Lei nº 9.063/2005. Os parlamentares acordaram que são necessários mais debates para que haja a votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O carnaval é um dos principais eventos econômicos de BH, e essa mudança provocaria alterações logísticas importantes na cidade, o que afetaria os ganhos financeiros do município. Se for aprovado em uma votação futura, a prefeitura terá de reavaliar o licenciamento de blocos e revisitar trajetos tradicionais, pois uma possível proibição alterará os percursos dos foliões.

Leia Mais

As justificativas dadas pelos parlamentares autores do PL são de que essa medida busca proteger as “edificações sensíveis” e preservar o sossego dos moradores da região. Ela altera a Lei nº 9.063/2005, que regula os eventos na capital, para estabelecer que blocos de rua e demais manifestações carnavalescas só poderão ocorrer em locais públicos — parques ou espaços abertos — a uma distância mínima de 200 metros de templos religiosos, hospitais e casas de repouso.

Os vereadores que assinam o projeto são Arruda (Republicanos), Cleiton Xavier (MDB), Diego Sanches (Solidariedade), Dra. Michelly Siqueira (PRD), Flávia Borja (DC), Irlan Melo (Republicanos), José Ferreira (Podemos), Leonardo Ângelo (Cidadania), Loíde Gonçalves (MDB), Lucas Ganem (Podemos), Neném da Farmácia (Mobiliza), Pablo Almeida (PL), Professora Marli (PP), Rudson Paixão (Solidariedade), Sargento Jalyson (PL), Tileléo (PP), Uner Augusto (PL), Vile Santos (PL) e Wanderley Porto (PRD).

Uma restrição de deslocamento poderia ter implicações financeiras para a cidade. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o carnaval de 2025 movimentou cerca de R$ 1 bilhão em BH, e mais de 6 milhões de pessoas participaram da folia na capital mineira.

A Belotur estima um aumento de 10% na movimentação econômica, impulsionado pela retomada do turismo e pelo número crescente de blocos cadastrados. Hotéis e bares da capital preveem taxas de ocupação superiores a 95% durante o período da folia.

BEBEDOUROS PÚBLICOS 

Na mesma reunião ordinária, foi aprovada, em segundo turno, a PL nº 90/2025, que dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos com água potável em praças, parques, calçadões e demais espaços públicos de Belo Horizonte. A proposta foi apresentada pela vereadora Luiza Dulci (PT), que destaca a importância de um projeto como esse para a cidade, o que a coloca na vanguarda do debate sobre o acesso à água no Brasil.

“Belo Horizonte se coloca como a primeira capital a ter a água reconhecida como direito fundamental”, aponta a vereadora.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dos 40 vereadores presentes na CMBH, 39 votaram favoravelmente à aprovação da legislação; apenas o vereador Uner Augusto (PL) votou contra o projeto. Ele justificou que a proposta é oportunista, populista e favorece o desenvolvimento de habitações irregulares na cidade.

Tópicos relacionados:

bh blocos carnaval votacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay