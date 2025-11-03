Prefeita de Uberaba aposta no Carnaval para projetar a cidade nacionalmente

A prefeita de Uberaba Elisa Araújo (PSD) aposta no desfile da escola de samba Tom Maior, de São Paulo, que terá a cidade como tema em 2026, para transformar o Carnaval em uma vitrine nacional. Mais do que uma homenagem cultural, o evento faz parte de um plano de visibilidade que busca colocar Uberaba no radar do país, destacando o turismo, história e potencial econômico da cidade.

A ideia nasceu de um movimento de projeção iniciado após a pandemia de COVID-19, quando a gestão municipal decidiu ampliar a visibilidade da cidade como forma de atrair investimentos e valorizar suas identidades culturais. “A gente fez um estudo e entendeu que precisa trabalhar a projeção dos municípios. E o turismo é algo que traz benefício para o município. Ele gera riqueza, gera consumo local, e, com a reforma tributária, isso vai ser muito importante para os municípios se sustentarem", disse Araújo, em entrevista exclusiva no “EM Minas”, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e Portal Uai.

A Tom Maior visitou a cidade, conheceu o Geoparque reconhecido pela Unesco, o acervo paleontológico e a força do turismo religioso em torno de Chico Xavier. O encantamento foi imediato. “Eles não precisavam contar a nossa história, mas se apaixonaram por Uberaba. Quando conheceram um pouco do Geoparque, da fé, da cultura e do nosso agronegócio, disseram: é Uberaba o nosso tema do ano que vem”, contou a também presidente da Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Amvale).

O projeto, que se estende por 2025 e 2026, vai incluir uma série de eventos e ações locais que envolvem escolas, artistas, comunidades e instituições culturais. A proposta é transformar o Carnaval em uma vitrine para o turismo e a economia criativa, mostrando ao país a diversidade que vai do agronegócio ao turismo religioso, passando pela paleontologia e pela devoção a Chico Xavier.

O enredo ainda não foi revelado pela escola, mas deve costurar elementos do passado e do presente de Uberaba. “A gente faz uma série de ações para trazer esse pertencimento também ao uberabense, de que nossa cidade será homenageada no Sambódromo de São Paulo. Isso traz uma satisfação muito grande para o uberabense, mostra o tanto que a gente tem de coisa boa e o quanto a gente merece essa homenagem”, declarou.

Com o “Uberaba em Tom Maior”, a prefeita quer transformar o orgulho local em motor de desenvolvimento, movimentando o turismo e o comércio regional. “É uma oportunidade de mostrar para o Brasil tudo o que somos e tudo o que ainda podemos ser”, conclui.

