Assessores de vereadores de Uberaba vão ter que ‘bater ponto’

A Câmara Municipal de Uberaba (CMF) vai acatar determinação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e vai exigir que todos que os assessores dos vereadores registrem a jornada de trabalho no relógio de ponto.

O presidente da CMU, Ismar Marão (PSD), destacou que vai seguir a determinação da Promotoria. "Será necessário um projeto para que as modificações ocorram. Estamos analisando e estudando a questão sobre a forma da implantação do ponto, tendo em vista as recomendações advindas do MP", adiantou.

Ainda segundo Marão, ainda será definida a carga horária dos assessores que deverão ‘bater ponto’ na sede administrativa da CMU e como os gabinetes deverão organizar-se para o registro.

O ofício do MPMG ressalta que a recomendação deste controle de ponto para assessores parlamentares de vereadores visa garantir a fiscalização da carga horária e o cumprimento da jornada de trabalho.

Além disso, segundo o MPMG, a implementação do controle de ponto visa "evitar fraudes e garantir o bom uso e transparência na gestão dos recursos públicos".