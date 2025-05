Bolsonaro é ovacionado na Marcha dos Prefeitos um dia após Lula ser vaiado

Um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser vaiado na 26ª Marcha dos Prefeitos, em Brasília, Jair Bolsonaro (PL) foi ovacionado nesta quarta-feira (21/5) por prefeitos apoiadores, que o chamaram de “mito” e gritaram “volta, Bolsonaro!” em diversos momentos de seu discurso.

Acompanhado do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, além de senadores e deputados federais, Bolsonaro discursou e chegou ironizar que “para um ex ele está bem na fita”. Em tom populista, o ex-presidente, que atualmente é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), destacou ações de seu governo voltadas aos municípios, reforçando a narrativa de que sua gestão deu autonomia e apoio direto aos prefeitos.



Veja o momento em que Bolsonaro chega à Marcha dos Prefeitos:

style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"

allowfullscreen

title="Dailymotion Video Player"

allow="web-share">



Bolsonaro citou medidas adotadas durante seu mandato, como a suspensão de dívidas municipais, o repasse de R$ 5,3 bilhões por meio do bônus do Fundeb, R$ 121 bilhões de repasses diretos e R$ 79 bilhões indiretos. Também citou a PEC do piso mínimo da educação e o apoio do PL à chamada PEC 66 — que propõe estender automaticamente aos municípios as regras da reforma da Previdência federal e tem sido tema central da Marcha.

Valdemar Costa Neto, em sua fala ao lado de Bolsonaro, fez uma defesa da proposta. “Tem que aprovar essa PEC 66 de qualquer maneira, porque é isso que vai salvar o município. É a única saída viável para o pacto federativo que está aí.”

"Se Deus quiser, eu vou voltar"

O ex-presidente aproveitou o momento para mencionar obras entregues durante seu mandato, como a transposição do Rio São Francisco, e reforçou seu patriotismo, destacando estar pronto para servir ao país, se for da vontade de Deus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se Deus quiser, serei uma opção. Que vença o melhor governo”, concluiu, sob aplausos e novos gritos de “mito”.