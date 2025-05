Lula é vaiado na Marcha dos Prefeitos em Brasília; veja o vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vaiado durante discurso na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, nesta terça-feira (20/5). Lula aguardou o fim das manifestações e não citou o episódio. O evento reúne 12 mil prefeitos na capital federal e um grupo de 3 mil mineiros, entre eles, o governador do estado, Romeu Zema (Novo) e o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União).

O mandatário foi criticado pelos impactos fiscais do projeto de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para até 5 mil mensais. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, a medida pode provocar perdas de até R$ 9,6 bilhões anuais aos cofres municipais. Ele disse que mantém conversas com o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), presidente da comissão especial que analisará a matéria, e com o relator, Arthur Lira (PP-AL).

Lula, que também foi vaiado na última edição do evento no ano passado, reafirmou apoio às políticas municipalistas. “Eu duvido que tenha um prefeito, de qualquer partido político, que um dia possa dizer que não foi atendido no governo por causa da filiação partidária. Isso não é uma possibilidade no meu governo”, disse.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, conhecida como PEC da Sustentabilidade Fiscal, foi outro tema da entrevista, defendida pela CNM. O texto, em tramitação no Congresso, prevê o aumento de 60 para 300 meses do parcelamento das dívidas dos municípios nos Regimes Próprios da Previdência Social e um novo modelo de quitação de precatórios, entre outros pontos.