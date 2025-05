Transmaas conclui parametrizações para certificação OEA

A Transmaas Logística Internacional, empresa que apoia importadoras e exportadoras de médio e grande porte no transporte rodoviário no Mercosul, anuncia a conclusão de todas as parametrizações necessárias para se tornar um Operador Econômico Autorizado (OEA), com o pedido de protocolo já formalizado junto à Receita Federal.



Em 2024, a Receita Federal celebrou dez anos do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA), que reúne países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. A certificação, reconhecida internacionalmente, posiciona empresas verificadas como parceiros confiáveis no comércio exterior, garantindo maior previsibilidade e agilidade nos fluxos logísticos.



Para obter a certificação OEA, uma empresa precisa cumprir uma série de requisitos determinados pela Receita Federal, entre eles a adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), regularidade fiscal, experiência mínima de 24 meses em comércio exterior, conformidade com normas de segurança, uso da Escrituração Contábil Digital (ECD) e preenchimento do Questionário de Autoavaliação (QAA). As empresas certificadas podem atuar em duas modalidades, sendo a OEA-Segurança (OEA-S), voltada para a proteção da cadeia logística, e OEA-Conformidade (OEA-C), focada na conformidade aduaneira.



De acordo com a CEO da Transmaas, Eliane Maas, o maior desafio foi garantir que todas as exigências do programa fossem implementadas corretamente e de forma rotineira. “Para isso, investimos em infraestrutura, capacitação de pessoas e treinamentos constantes, além de contarmos com o suporte de uma consultoria especializada que orientou cada etapa do processo de adequação aos critérios da Receita Federal”, explica.



Os benefícios da certificação variam conforme a modalidade escolhida. Empresas que optam pela OEA-Segurança (OEA-S) desfrutam de uma maior proteção na cadeia logística, redução de riscos operacionais e reconhecimento internacional como parceiro confiável. Já as certificadas no OEA-Conformidade (OEA-C) usufruem de menos burocracia nos processos aduaneiros, maior facilidade na obtenção de regimes especiais e um melhor relacionamento com órgãos reguladores.



Com o protocolo formalizado, a empresa espera que a certificação seja aprovada em breve, já que atende a todos os pré-requisitos e se considera preparada para a autorização definitiva. “Esperamos poder reverberar os benefícios alcançados a todos os nossos clientes e parceiros, participando como um elo estratégico dentro da logística rodoviária internacional”, destaca a CEO.



Segundo a empresária, a participação no programa demonstra à Receita Federal o que a Transmaas já pratica dentro de sua cultura corporativa há anos. “A empresa vem se desenvolvendo com uma governança sempre alinhada às melhores práticas do mercado e de acordo com as mais exigentes especificações dos nossos clientes, além de um compliance robusto e bem estruturado, e rotinas operacionais e de segurança bem estabelecidas”.



Com foco em crescimento e fortalecimento constante no mercado, Eliane Maas afirma que a empresa já iniciou o processo para obtenção da ISO 9001, com a prerrogativa de aprimorar continuamente seus padrões operacionais e consolidar sua posição como referência no transporte rodoviário pelo Mercosul.



“A busca por certificações reconhecidas internacionalmente reflete a dedicação da empresa em oferecer segurança, confiabilidade e eficiência para seus clientes, alinhando suas operações às melhores práticas do setor logístico”, conclui.



