Simões se filia ao PSD para disputar governo de Minas em 2026

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, se filiou oficialmente ao Partido Social Democrático (PSD) nesta segunda-feira (27/10), em evento no Salão Centenário do Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte (MG).

A cerimônia anunciou o slogan “Juntos por Minas” e contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo) e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Compuseram o palanque: o presidente estadual da legenda, o deputado estadual Cassio Soares; o líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito; o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD); a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), o secretário de governo de Zema, Marcelo Aro (PP); e o presidente do Novo em Minas, Christopher Laguna.

No público, mais de 100 prefeitos mineiros marcaram presença no evento, além de vereadores e deputados estaduais de diversos partidos, como João Magalhães (MDB), líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), e Doorgal Andrada (PRD).

Filiação de Simões ao PSD

A filiação foi anunciada com analogias ao futebol, dando a entender que o partido está formando um “timaço” para as eleições de 2026. “Sabemos que juntos por Minas podemos continuar e aprofundar o que Romeu Zema tem feito. O que coroa tudo isso é o equilíbrio do PSD”, declarou Simões.

O vice deixa o Partido Novo, legenda do governador Romeu Zema, em busca de melhores condições para disputar pelo comando mineiro nas eleições de 2026. No PSD, além de maior tempo de propaganda no rádio e na televisão, terá ampla base de apoio de prefeitos e deputados estaduais.

