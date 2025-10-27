Zema diz que terá apoio de Simões mesmo que PSD lance candidato ao Planalto

O governador Romeu Zema (Novo) disse que terá o apoio de Mateus Simões para sua candidatura à Presidência da República mesmo que o partido do vice-governador, agora no PSD, também lance candidato ao Palácio do Planalto.

“Não muda nada o plano, nós, Partido Novo e PSD, estamos caminhando juntos aqui em Minas Gerais. O vice-governador terá todo o apoio meu e eu terei todo o apoio dele aqui em Minas. E a questão nacional em outros estados caminhará à parte”, assegura Zema, que participou nesta manhã do ato de filiação de Simões, que deixou o Novo para se filiar ao PSD.

O vice-governador é candidato à sucessão de Zema nas eleições do ano que vem. Ele deixou o Novo, partido ao qual estava filiado desde sua fundação oficial, em 2015, em busca de maior capilaridade, tempo no horário eleitoral gratuito e fundo eleitoral.



Questionado se está articulando um apoio do PSD à sua candidatura presidencial, Zema disse que “na política tudo é possível”. “Uma coisa está definida, eu continuarei no Novo com a minha pré-candidatura, e irei até o final. Pode ser que lá na frente eu possa ter algum apoio de outros partidos, aí vai depender muito das pesquisas”, disse Zema.