Manifestantes protestam contra PEC da Copasa em frente a evento de Simões

Os participantes questionam a retirada do referendo popular para privatização da empresa em evento de filiação do vice-governador ao PSD

AM
Andrei Megre
RS
Rafael Silva*
27/10/2025 10:26

Bandeira com a frase
Protesto acontece na Avenida Cristiano Machado, na Região Nordeste, em frente ao hotel em que acontece cerimônia com vice-governador crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Manifestantes contrários à privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) marcaram presença em frente ao Hotel Ouro Minas, na Região Nordeste de Belo Horizonte, onde o vice-governador Mateus Simões se filia ao PSD na manhã desta segunda-feira (27/10). O protesto questiona a retirada da necessidade de referendo popular para vender a estatal

A proposta de privatização da Copasa é parte da estratégia do governo Romeu Zema (Novo) de adesão ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas Estaduais (Propag). O governador pretende usar os recursos provenientes da alienação para aderir ao programa, que oferece condições favoráveis para os estados abaterem parte da dívida com a União e reduzirem significativamente os juros.

Manifestantes

Na Avenida Cristiano Machado, em frente ao hotel onde acontece o evento do vice-governador, foram erguidas faixas com frases como “Atacar o referendo é atacar o povo mineiro” e “Deputados, 2026 tem eleição, não se esqueçam”.

Com um carro de som, manifestantes discursaram contra a privatização. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Minas Gerais (Sindágua), Eduardo Pereira, explicou ao Estado de Minas o motivo da manifestação.

“A Copasa tem um valor financeiro incalculável, mas maior ainda para corrigir as desigualdades sociais do nosso estado. O Mateus Simões não olha esse compromisso que tem com o povo”, disse.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

copasa mateus-simoes pec propag

