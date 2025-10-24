O que muda com a PEC que facilita a privatização da Copasa?

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A aprovação, em primeiro turno, da PEC 24/2023 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) marcou um passo decisivo no plano do governo Romeu Zema (Novo) de flexibilizar as regras para privatizações no estado. A medida recebeu 52 votos favoráveis e 18 contrários.

A proposta elimina a exigência de referendo popular antes da venda da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e de sua subsidiária, a Copanor, e recoloca o tema da desestatização no centro do debate político mineiro.

A seguir, entenda o que muda com a aprovação da PEC e quais são os próximos passos.

O que diz a PEC?

A proposta altera um dispositivo da Constituição mineira que exige a realização de referendo popular antes da privatização de estatais. Essa regra foi incluída durante o governo Itamar Franco, nos anos 1990, em reação ao processo de desestatizações daquela década, como a venda da então estatal Vale do Rio Doce.

Com a mudança, a decisão sobre uma eventual venda da Copasa ou de sua subsidiária Copanor passa a depender apenas da aprovação dos deputados estaduais, sem necessidade de consulta à população.

A proposta limita seu alcance à Copasa e à Copanor, subsidiária que atua no Norte e Nordeste de Minas. A versão original enviada por Zema incluía também Cemig e Gasmig, mas foi modificada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Por que o governo defende a proposta?

O governador Romeu Zema argumenta que a medida é necessária para destravar o processo de adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Débitos dos Estados (Propag), do governo federal. O plano prevê que o estado use parte dos recursos obtidos com a venda de ativos para amortizar cerca de 20% da dívida pública, hoje estimada em R$ 172 bilhões, e, assim, garantir o parcelamento do saldo restante em até 30 anos, com juros reduzidos.

O que acontece agora?

A PEC 24/2023 ainda precisa ser analisada novamente pela Comissão Especial antes de retornar ao plenário para votação em segundo turno. O intervalo mínimo entre as votações é de três dias, o que pode permitir uma decisão final já na próxima semana, caso a base governista mantenha o ritmo acelerado da tramitação.