Assine
overlay
Início Política
APROVADA EM 1º TURNO

O que muda com a PEC que facilita a privatização da Copasa?

Proposta aprovada em primeiro turno retira da Constituição mineira a obrigatoriedade de consulta popular antes da venda da estatal

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
24/10/2025 09:14

compartilhe

SIGA
x
Plenário da ALMG
O que muda com a PEC que facilita a privatização da Copasa? crédito: Willian Dias/ALMG

A aprovação, em primeiro turno, da PEC 24/2023 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) marcou um passo decisivo no plano do governo Romeu Zema (Novo) de flexibilizar as regras para privatizações no estado. A medida recebeu 52 votos favoráveis e 18 contrários.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta elimina a exigência de referendo popular antes da venda da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e de sua subsidiária, a Copanor, e recoloca o tema da desestatização no centro do debate político mineiro.

A seguir, entenda o que muda com a aprovação da PEC e quais são os próximos passos.

O que diz a PEC?

A proposta altera um dispositivo da Constituição mineira que exige a realização de referendo popular antes da privatização de estatais. Essa regra foi incluída durante o governo Itamar Franco, nos anos 1990, em reação ao processo de desestatizações daquela década, como a venda da então estatal Vale do Rio Doce.

Com a mudança, a decisão sobre uma eventual venda da Copasa ou de sua subsidiária Copanor passa a depender apenas da aprovação dos deputados estaduais, sem necessidade de consulta à população.

A proposta limita seu alcance à Copasa e à Copanor, subsidiária que atua no Norte e Nordeste de Minas. A versão original enviada por Zema incluía também Cemig e Gasmig, mas foi modificada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

Leia Mais

Por que o governo defende a proposta?

O governador Romeu Zema argumenta que a medida é necessária para destravar o processo de adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Débitos dos Estados (Propag), do governo federal. O plano prevê que o estado use parte dos recursos obtidos com a venda de ativos para amortizar cerca de 20% da dívida pública, hoje estimada em R$ 172 bilhões, e, assim, garantir o parcelamento do saldo restante em até 30 anos, com juros reduzidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que acontece agora?

A PEC 24/2023 ainda precisa ser analisada novamente pela Comissão Especial antes de retornar ao plenário para votação em segundo turno. O intervalo mínimo entre as votações é de três dias, o que pode permitir uma decisão final já na próxima semana, caso a base governista mantenha o ritmo acelerado da tramitação.

Tópicos relacionados:

almg cemig copasa privatizacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay