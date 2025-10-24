PEC que viabiliza venda da Copasa é aprovada em primeiro turno na madrugada

Depois de quase 10 horas de obstrução, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira da Constituição mineira a obrigatoriedade de consulta popular para a privatização da Copasa, foi aprovada, em primeiro turno, pela maioria dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Sob protesto de servidores da companhia, que acompanharam a votação das galerias, o texto recebeu 52 votos a favor e 18 contra. O projeto agora retorna à Comissão Especial para novo parecer, antes de ser submetido ao segundo turno no plenário.

O intervalo mínimo entre as votações é de três dias, o que significa que a decisão definitiva sobre o fim do referendo pode acontecer já na próxima semana, caso a base governista mantenha o ritmo acelerado da tramitação e consiga superar novas tentativas de obstrução.

Para passar, a proposta precisava de 48 votos favoráveis entre os 77 parlamentares, uma maioria qualificada de três quintos. Dos 77 deputados, 75 participaram da votação, já que o presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), não vota, e João Vítor Xavier (Cidadania) está licenciado por 120 dias para assumir um cargo de direção na CNN Brasil, em São Paulo.

Desde as primeiras horas do dia, os corredores e galerias da Assembleia foram tomados por trabalhadores da Copasa e representantes de movimentos sociais. Com faixas, cartazes e gritos de ordem, eles protestavam contra o avanço da PEC. “Quem votar, não vai voltar”, ecoava das tribunas, em referência aos deputados que apoiaram a proposta. A entrada do presidente da Casa foi acompanhada por gritos de “Tadeu traidor”, dirigidos pelas galerias lotadas.

Ovacionado pelos servidores, o deputado Leleco Pimentel (PT) chegou à sessão com um travesseiro e uma coberta nos braços, em alusão à disposição da oposição em permanecer na Casa por tempo indeterminado. “Guardem energia, nós vamos ficar aqui o tempo que for preciso”, disse o parlamentar, arrancando aplausos e coro de “Eu não vou embora” dos trabalhadores.

A sessão, iniciada por volta das 18h, se arrastou noite adentro em meio a uma série de manobras regimentais da oposição para retardar a votação. O primeiro passo foi o pedido de discussão da ata da reunião anterior. Em seguida, o líder da minoria, Ulysses Gomes (PT), solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao cabo Vinícius de Castro Lima, morto na terça-feira (21/10). O pedido evoluiu para um requerimento de cancelamento da sessão, como forma de respeito ao militar, mas foi negado pela presidência da Casa após intenso debate.

Por volta de 21h, o plenário ainda discutia a manutenção da sessão. A deputada Leninha (PT) pediu o encerramento dos trabalhos alegando falta de quórum, já que boa parte dos deputados da base governista havia deixado o plenário. Tadeu Leite reagiu convocando o deputado Gustavo Santana (PL) para fazer a chamada nominal dos parlamentares. A contagem se arrastou por longos minutos, até que os governistas retornaram e o painel registrou 54 presenças. O gesto gerou nova onda de vaias das galerias.

A estratégia da oposição incluiu ainda sucessivos requerimentos, questionamentos de ordem e pedidos de suspensão de sessão, que alongaram os debates até a madrugada. Durante a discussão, a deputada Beatriz Cerqueira (PT) reconheceu que a tendência era de avanço do texto, mas ressaltou que a oposição “não será responsável pela piora na qualidade do serviço prestado” à população.

Pouco antes da votação, o presidente da Assembleia aprovou a convocação de três reuniões extraordinárias para a sexta-feira (24/10), uma à meia-noite, outra às 6h e a terceira às 12h, para assegurar a continuidade das discussões e o cumprimento das exigências regimentais. Uma nova reunião da Comissão Especial também foi marcada para as 9h30 da mesma manhã, dando sequência ao rito legislativo do texto.

Governo acelera tramitação

A PEC 24/2023, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), chegou ao plenário após cumprir, em menos de 72 horas, as seis sessões regimentais de discussão. Cada uma delas foi aberta e encerrada em poucos minutos, apenas para contabilizar o rito mínimo exigido. Essa estratégia permite que, a partir da sétima reunião, a proposta seja deliberada mesmo diante de obstruções.

A aprovação do texto é vista pelo Executivo como peça-chave para destravar o processo de privatização da Copasa e viabilizar a adesão do estado ao Programa de Pleno Pagamento de Débitos dos Estados (Propag). O plano de Zema é utilizar os recursos obtidos com a venda da empresa para amortizar parte de 20% da dívida mineira, estimada em R$ 172 bilhões, e, assim, garantir o parcelamento do saldo restante em até 30 anos, com juros reduzidos.

O avanço da proposta ocorre após uma pausa de 15 dias na tramitação. No início de outubro, o presidente da ALMG havia suspendido o processo legislativo em razão de um decreto federal que prorrogou o prazo para os estados apresentarem seus ativos ao Propag. Com a retomada, o governo reativou sua ofensiva, mesmo diante da resistência de sindicatos, servidores e movimentos sociais.

A oposição não descarta recorrer à Justiça caso a PEC avance para o segundo turno. “Há precedentes em outros estados onde tentativas de mudar a Constituição foram barradas judicialmente. Vamos usar todos os mecanismos possíveis, inclusive o STF, se for necessário”, disse a deputada Leninha, após o encerramento da sessão.

Entenda a PEC 24/2023

Atualmente, a Constituição estadual prevê que qualquer tentativa de privatizar estatais mineiras precisa ser submetida à população por meio de referendo popular. A PEC 24/2023 elimina essa obrigatoriedade, deixa a decisão exclusivamente aos deputados estaduais.

A proposta atinge diretamente a Copasa e sua subsidiária, a Copanor (Companhia de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais). A versão original, enviada por Zema em 2023 e resgatada agora em meio às discussões do Propag, incluía também Cemig e Gasmig, mas um substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, em setembro, restringiu o alcance apenas às empresas de saneamento.

A exigência de consulta popular para desestatizações foi incluída na Constituição mineira ainda na gestão Itamar Franco, em reação às privatizações dos anos 1990, quando a então estatal Vale do Rio Doce foi vendida.