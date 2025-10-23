Deputados da base de Zema voltam às pressas após pedido de encerrar sessão
Deputada Leninha pediu encerramento da reunião na ALMG por falta de quórum. Deputados governistas querem aprovar PEC para privatizar Copasa
Após quatro horas da reunião extraordinária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para tratar da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 24/2023 realizada na noite desta quinta-feira (23/10), a deputada Leninha (PT) pediu que a reunião fosse encerrada por falta de quórum, já que apenas os deputados estaduais de oposição estavam no Plenário.
O presidente Tadeu Martins Leite (MDB) pediu para o deputado Gustavo Santana (PL) fazer a chamada dos parlamentares. O deputado iniciou a chamada de forma bem lenta, dando tempo para que os deputados da base do governador Romeu Zema (Novo) tivessem tempo para retornar ao local.
Ao final, marcaram presença 54 deputados, que passaram a ouvir gritos de ordem pelos manifestantes que ocupam as galerias da Casa. Com isso a sessão prosseguiu.
O Bloco Democracia e Luta vem buscando obstruir a votação da PEC que prevê retirar da Constituição de Minas Gerais a consulta popular para autorizar que empresas estatais sejam vendidas. O governador Zema defende a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
A oposição está, ao longo da semana, adotando manobras para adiar o máximo a votação e aumentar a pressão sobre outros parlamentares. A reunião ainda deve se prolongar até às 23h30. Outras sessões foram convocadas para a madrugada desta sexta-feira (23/10), uma à 00h01 e outra às 06h, para garantir a votação.
A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) reconheceu que a tendência é que a mudança constitucional seja aprovada, mas que ela não será "responsável pela piora na qualidade do serviço prestado".