Eduardo Bolsonaro responde Cleitinho: 'imprudente foi darmos a vaga a você'
Senador Cleitinho Azevedo disse que não apoiaria Eduardo Bolsonaro à Presidência em 2026
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) respondeu nesta quinta-feira (23/10) à fala do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) de que seria "imprudente" o parlamentar concorrer à Presidência em 2026, já que as pesquisas apontam vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você. Mas muitos dos nossos erros serão corrigidos", afirmou o "filho 03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O mineiro vem sendo duramente criticado ao ter dito, entre outras coisas, que não apoiaria Eduardo Bolsonaro na disputa pela Presidência. Ele alegou que, como o deputado federal está morando nos Estados Unidos, não teria como apoiá-lo.
Declarações sobre não apoiar cegamente um nome indicado por Bolsonaro e um trecho da entrevista sobre o sentimento de gratidão que o senador tem pelo ex-presidente também ganharam atenção.
Nessa quarta-feira (22/10), Cleitinho foi ao plenário e às redes sociais pedir desculpas pela fala e afirmar que a declaração foi tirada parcialmente de contexto.
Além de Eduardo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também são fortes substitutos do ex-presidente na disputa presidencial do ano que vem.
Pela direita, também são cotados para a disputa os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema; de Goiás, Ronaldo Caiado; do Paraná, Ratinho Júnior; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.