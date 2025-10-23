Eduardo Bolsonaro responde Cleitinho: 'imprudente foi darmos a vaga a você'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) respondeu nesta quinta-feira (23/10) à fala do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) de que seria "imprudente" o parlamentar concorrer à Presidência em 2026, já que as pesquisas apontam vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você. Mas muitos dos nossos erros serão corrigidos", afirmou o "filho 03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O mineiro vem sendo duramente criticado ao ter dito, entre outras coisas, que não apoiaria Eduardo Bolsonaro na disputa pela Presidência. Ele alegou que, como o deputado federal está morando nos Estados Unidos, não teria como apoiá-lo.

Declarações sobre não apoiar cegamente um nome indicado por Bolsonaro e um trecho da entrevista sobre o sentimento de gratidão que o senador tem pelo ex-presidente também ganharam atenção.

Nessa quarta-feira (22/10), Cleitinho foi ao plenário e às redes sociais pedir desculpas pela fala e afirmar que a declaração foi tirada parcialmente de contexto.

Além de Eduardo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também são fortes substitutos do ex-presidente na disputa presidencial do ano que vem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pela direita, também são cotados para a disputa os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema; de Goiás, Ronaldo Caiado; do Paraná, Ratinho Júnior; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.