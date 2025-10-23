Assine
ELEIÇÕES 2026

Eduardo Bolsonaro responde Cleitinho: 'imprudente foi darmos a vaga a você'

Senador Cleitinho Azevedo disse que não apoiaria Eduardo Bolsonaro à Presidência em 2026

23/10/2025 18:25

Eduardo Bolsonaro afirma que ter eleito Cleitinho Azevedo senador foi um erro que será corrigido
Eduardo Bolsonaro afirma que ter eleito Cleitinho Azevedo senador foi um erro que será corrigido crédito: JUAN MABROMATA / AFP; TV Alterosa Centro Oeste

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) respondeu nesta quinta-feira (23/10) à fala do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) de que seria "imprudente" o parlamentar concorrer à Presidência em 2026, já que as pesquisas apontam vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você. Mas muitos dos nossos erros serão corrigidos", afirmou o "filho 03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O mineiro vem sendo duramente criticado ao ter dito, entre outras coisas, que não apoiaria Eduardo Bolsonaro na disputa pela Presidência. Ele alegou que, como o deputado federal está morando nos Estados Unidos, não teria como apoiá-lo.

Declarações sobre não apoiar cegamente um nome indicado por Bolsonaro e um trecho da entrevista sobre o sentimento de gratidão que o senador tem pelo ex-presidente também ganharam atenção.

Nessa quarta-feira (22/10), Cleitinho foi ao plenário e às redes sociais pedir desculpas pela fala e afirmar que a declaração foi tirada parcialmente de contexto.

Além de Eduardo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também são fortes substitutos do ex-presidente na disputa presidencial do ano que vem.

Pela direita, também são cotados para a disputa os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema; de Goiás, Ronaldo Caiado; do Paraná, Ratinho Júnior; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Tópicos relacionados:

cleitinho eduardo-bolsonaro eleicoes-2026 jair-bolsonaro

