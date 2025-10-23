Confusão e coro de ‘Barbie da Shopee’ interrompem votação da PEC da Copasa

A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira da Constituição mineira a obrigatoriedade de referendo popular para a venda da Copasa, foi interrompida na noite desta quinta-feira (23/10) por uma confusão no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O episódio começou após um discurso do deputado Leleco Pimentel (PT) e acabou com gritos de “Barbie da Shopee”, risadas, vaias e troca de acusações entre parlamentares.

Leleco discursava quando fez referência a uma colega da Casa, sem citar o nome, dizendo que ele não havia ido à tribuna “para falar besteira” e “puxar saco de Milei”, em alusão ao à uma participação da parlamentar na última audiência pública realizada na Casa.

“Não veio aqui para poder falar besteira como fez uma deputada para vir aqui puxar saco de Milei no outro dia, e que tomou uma vaia, que precisa continuar. Eu não vou citar o nome da deputada, para ela não ter o direito de vir aqui me citar, eu não falo, mas vocês podem falar”, declarou.

A deixa foi suficiente para inflamar o público nas galerias, lotadas por servidores da Copasa em greve. Imediatamente, os manifestantes começaram a entoar o coro de “Barbie da Shopee”, em tom de deboche à deputada a quem Leleco se referia. O apelido ecoou pelo plenário, arrancando risadas de alguns parlamentares e irritando outros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O deputado então reagiu em tom de ironia: “Por favor, respeitem a Barbie da Shopee”, disse, provocando novas manifestações nas galerias. Deputados da base do governo e da oposição se exaltaram, e a sessão foi momentaneamente suspensa para conter o tumulto.

Deputados pedem respeito

O líder do bloco Minas em Frente, Cássio Soares (PSD), tomou a palavra em seguida e pediu respeito entre os colegas e ao público que acompanhava a votação. “Nós temos aqui deputadas que merecem ser tratadas com a dignidade e o respeito que a Casa exige”, afirmou, dirigindo-se à Mesa Diretora.

Leleco reagiu em tom elevado, negando que tivesse ofendido a parlamentar e reiterando que apenas fazia uma crítica política. Em meio à confusão, o presidente da Assembleia, Tadeu Leite (MDB), interveio e decretou um breve intervalo para restabelecer o andamento da votação.

“É caro para nós termos mulheres na política”

A deputada Beatriz Cerqueira (PT) também pediu a palavra para tentar apaziguar o clima e ao mesmo tempo reafirmar a importância de um debate respeitoso. “É muito caro para nós ter mulheres na política, mesmo quando elas defendem algo completamente diferente do que acreditamos. Quando a gente começa a adjetivar mulheres, a gente volta para o lugar de onde estamos tentando sair há séculos”, disse.

Ela acrescentou que o debate político deve se concentrar em ideias e não em ofensas. “As nossas palavras têm conteúdo. A minha questão de ordem é esse diálogo entre nós, porque nós temos conteúdo para fazer esse debate. E no mais, a gente se resolve na tribuna”, completou, sob aplausos de parte do público.

A deputada Amanda Teixeira Dias (PL) também se manifestou, elogiando a fala da colega petista e classificando a postura de Leleco como “machista e fútil”. A reação das galerias, no entanto, foi de vaias e gritos tomaram o plenário.

Com o clima mais controlado, a sessão foi retomada, ainda sob forte pressão do público, que permanece acompanhando cada fala dos deputados com manifestações de apoio ou protesto.

Votação segue sob tensão

Mesmo com o tumulto, a votação da PEC 24/2023 segue em curso. A proposta precisa de 48 votos favoráveis -o equivalente a três quintos do total de parlamentares-para ser aprovada em primeiro turno. Até o momento, a sessão tem sido marcada por longos discursos e tentativas da oposição de atrasar a análise.

Nas galerias, servidores da Copasa mantêm o coro de protestos contra a PEC, que eles apelidaram de “PEC do Cala a Boca”, por entenderem que retira do povo o direito de opinar sobre a venda da companhia. Já a base do governo tenta acelerar a votação para encerrar ainda nesta noite a análise do texto.