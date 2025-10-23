Confusão e coro de ‘Barbie da Shopee’ interrompem votação da PEC da Copasa
Clima esquenta no plenário durante debate sobre a proposta que retira o referendo popular para a venda da Copasa. Provocações entre parlamentares gera tumulto
A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira da Constituição mineira a obrigatoriedade de referendo popular para a venda da Copasa, foi interrompida na noite desta quinta-feira (23/10) por uma confusão no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O episódio começou após um discurso do deputado Leleco Pimentel (PT) e acabou com gritos de “Barbie da Shopee”, risadas, vaias e troca de acusações entre parlamentares.
Leleco discursava quando fez referência a uma colega da Casa, sem citar o nome, dizendo que ele não havia ido à tribuna “para falar besteira” e “puxar saco de Milei”, em alusão ao à uma participação da parlamentar na última audiência pública realizada na Casa.
A deixa foi suficiente para inflamar o público nas galerias, lotadas por servidores da Copasa em greve. Imediatamente, os manifestantes começaram a entoar o coro de “Barbie da Shopee”, em tom de deboche à deputada a quem Leleco se referia. O apelido ecoou pelo plenário, arrancando risadas de alguns parlamentares e irritando outros.
O deputado então reagiu em tom de ironia: “Por favor, respeitem a Barbie da Shopee”, disse, provocando novas manifestações nas galerias. Deputados da base do governo e da oposição se exaltaram, e a sessão foi momentaneamente suspensa para conter o tumulto.
Deputados pedem respeito
O líder do bloco Minas em Frente, Cássio Soares (PSD), tomou a palavra em seguida e pediu respeito entre os colegas e ao público que acompanhava a votação. “Nós temos aqui deputadas que merecem ser tratadas com a dignidade e o respeito que a Casa exige”, afirmou, dirigindo-se à Mesa Diretora.
Leleco reagiu em tom elevado, negando que tivesse ofendido a parlamentar e reiterando que apenas fazia uma crítica política. Em meio à confusão, o presidente da Assembleia, Tadeu Leite (MDB), interveio e decretou um breve intervalo para restabelecer o andamento da votação.
“É caro para nós termos mulheres na política”
A deputada Beatriz Cerqueira (PT) também pediu a palavra para tentar apaziguar o clima e ao mesmo tempo reafirmar a importância de um debate respeitoso. “É muito caro para nós ter mulheres na política, mesmo quando elas defendem algo completamente diferente do que acreditamos. Quando a gente começa a adjetivar mulheres, a gente volta para o lugar de onde estamos tentando sair há séculos”, disse.
Ela acrescentou que o debate político deve se concentrar em ideias e não em ofensas. “As nossas palavras têm conteúdo. A minha questão de ordem é esse diálogo entre nós, porque nós temos conteúdo para fazer esse debate. E no mais, a gente se resolve na tribuna”, completou, sob aplausos de parte do público.
A deputada Amanda Teixeira Dias (PL) também se manifestou, elogiando a fala da colega petista e classificando a postura de Leleco como “machista e fútil”. A reação das galerias, no entanto, foi de vaias e gritos tomaram o plenário.
Com o clima mais controlado, a sessão foi retomada, ainda sob forte pressão do público, que permanece acompanhando cada fala dos deputados com manifestações de apoio ou protesto.
Votação segue sob tensão
Mesmo com o tumulto, a votação da PEC 24/2023 segue em curso. A proposta precisa de 48 votos favoráveis -o equivalente a três quintos do total de parlamentares-para ser aprovada em primeiro turno. Até o momento, a sessão tem sido marcada por longos discursos e tentativas da oposição de atrasar a análise.
Nas galerias, servidores da Copasa mantêm o coro de protestos contra a PEC, que eles apelidaram de “PEC do Cala a Boca”, por entenderem que retira do povo o direito de opinar sobre a venda da companhia. Já a base do governo tenta acelerar a votação para encerrar ainda nesta noite a análise do texto.