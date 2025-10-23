Assine
Jones Manoel a Nikolas: 'Vai trabalhar em vez de falar do meu peitoral'

Nikolas Ferreira respondeu publicação em que comparou seu físico com do militante comunista Jones Manoel

23/10/2025 22:32

Após internauta publicar foto de Jones Manoel e de Nikolas Ferreira, o parlamentar afirma que é mais ele do que 'essa teta feia aí'
Após internauta publicar foto de Jones Manoel e de Nikolas Ferreira, o parlamentar afirma que é mais ele do que 'essa teta feia aí' crédito: Reprodução/Redes Sociais

O militante comunista Jones Manoel respondeu a uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que fazia comentários sobre o seu físico em uma foto sem camisa.

"VAGABUNDO, por que você não vai trabalhar ao invés de ficar no Twitter conversando merda e falando do meu peitoral? Esse animal ganha 45 mil por mês para ficar twittando", reclamou.

A publicação de Nikolas foi feita em resposta a uma publicação nas redes sociais que comparava ele com o militante comunista Jones Manoel e perguntava "quem parecia ter mais testosterona?".

"Sou mais eu do que essa teta feia ai", disse o parlamentar mineiro antes da resposta do político pernambucano.

