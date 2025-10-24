Assine
VOTAÇÃO NA MADRUGADA

Veja como votaram os deputados na PEC que facilita privatização da Copasa

Proposta de Zema foi aprovada em primeiro turno por 52 votos a 18; texto retira da Constituição mineira a exigência de referendo popular para venda da estatal

Sílvia Pires
Vinícius Prates
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
24/10/2025 08:25

Veja como votaram os deputados na PEC que abre caminho para privatização da Copasa
Veja como votaram os deputados na PEC que abre caminho para privatização da Copasa crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira da Constituição estadual a obrigatoriedade de consulta popular para a privatização da Copasa. O texto, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), recebeu 52 votos favoráveis e 18 contrários, em sessão marcada por obstrução da oposição e protestos de servidores da companhia.

Com a aprovação, a proposta, considerada estratégica pelo governo para viabilizar a venda da Copasa e a adesão de Minas ao Programa de Pleno Pagamento de Débitos dos Estados (Propag), ainda precisa passar por nova análise na Comissão Especial antes da votação em segundo turno. O intervalo mínimo entre as votações é de três dias, o que pode levar à decisão final já na próxima semana.

A votação teve presença de 71 dos 77 deputados estaduais. O presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), não vota, e João Vítor Xavier (Cidadania) está licenciado. A PEC foi aprovada após quase dez horas de sessão, em meio a uma série de manobras regimentais da oposição para tentar retardar a deliberação.

A proposta limita seu alcance à Copasa e à Copanor, subsidiária que atua no Norte e Nordeste de Minas. A versão original enviada por Zema incluía também Cemig e Gasmig, mas foi modificada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A exigência de referendo popular para privatizações foi inserida na Constituição mineira durante o governo Itamar Franco, em reação às desestatizações dos anos 1990.

Veja como votaram os deputados

A favor do fim do referendo

  • Adalclever Lopes (PSD)
  • Adriano Alvarenga (PP)
  • Alencar da Silveira Jr. (PDT)
  • Amanda Teixeira Dias (PL)
  • Antonio Carlos Arantes (PL)
  • Arlen Santiago (Avante)
  • Arnaldo Silva (União)
  • Betinho Pinto Coelho (PV)
  • Bim da Ambulância (Avante)
  • Bosco (Cidadania)
  • Bruno Engler (PL)
  • Carlos Henrique (Republicanos)
  • Carol Caram (Avante)
  • Cássio Soares (PSD)
  • Charles Santos (Republicanos)
  • Chiara Biondini (PP)
  • Coronel Henrique (PL)
  • Delegada Sheila (PL)
  • Delegado Christano Xavier (PSD)
  • Doorgal Andrada (PRD)
  • Doutor Paulo (PRD)
  • Doutor Wilson Batista (PSD)
  • Dr. Maurício (Novo)
  • Duarte Bechir (PSD)
  • Enes Cândido (Republicanos)
  • Gil Pereira (PSD)
  • Grego da Fundação (PMN)
  • Gustavo Santana (PL)
  • Gustavo Valadares (PSD)
  • Ione Pinheiro (União)
  • João Magalhães (MDB)
  • Leandro Genaro (PSD)
  • Leonídio Bouças (PSDB)
  • Lincoln Drumond (PL)
  • Lud Falcão (Podemos)
  • Maria Clara Marra (PSDB)
  • Marli Ribeiro (PL)
  • Mauro Tramonte (Republicanos)
  • Nayara Rocha (PP)
  • Neilando Pimenta (PSB)
  • Noraldino Júnior (PSB)
  • Oscar Teixeira (PP)
  • Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)
  • Rafael Martins (PSD)
  • Raul Belém (Cidadania)
  • Roberto Andrade (PRD)
  • Rodrigo Lopes (União)
  • Thiago Cota (PDT)
  • Tito Torres (PSD)
  • Vitório Júnior (PP)
  • Zé Guilherme (PP)
  • Zé Laviola (Novo)

Contra o fim do referendo

  • Ana Paula Siqueira (Rede)
  • Andréia de Jesus (PT)
  • Beatriz Cerqueira (PT)
  • Bella Gonçalves (Psol)
  • Betão (PT)
  • Celinho Sintrocel (PCdoB)
  • Cristiano Silveira (PT)
  • Doutor Jean Freira (PT)
  • Eduardo Azevedo (PL)
  • Helu Tarquínio (PV)
  • Leleco Pimentel (PT)
  • Leninha (PT)
  • Lohanna (PV)
  • Luizinho (PT)
  • Marquinho Lemos (PT)
  • Professor Cleiton (PV)
  • Ricardo Campos (PT)
  • Ulysses Gomes (PT)

Ausentes

  • Caporezzo (PL)
  • Elismar Prado (PSD)
  • João Vitor Xavier (Cidadania)
  • Luscar Lasmar (Rede)
  • Mário Henrique Caixa (PV)
  • Sargento Rodrigues (PL)

