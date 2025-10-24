Veja como votaram os deputados na PEC que facilita privatização da Copasa
Proposta de Zema foi aprovada em primeiro turno por 52 votos a 18; texto retira da Constituição mineira a exigência de referendo popular para venda da estatal
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira da Constituição estadual a obrigatoriedade de consulta popular para a privatização da Copasa. O texto, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), recebeu 52 votos favoráveis e 18 contrários, em sessão marcada por obstrução da oposição e protestos de servidores da companhia.
Com a aprovação, a proposta, considerada estratégica pelo governo para viabilizar a venda da Copasa e a adesão de Minas ao Programa de Pleno Pagamento de Débitos dos Estados (Propag), ainda precisa passar por nova análise na Comissão Especial antes da votação em segundo turno. O intervalo mínimo entre as votações é de três dias, o que pode levar à decisão final já na próxima semana.
A votação teve presença de 71 dos 77 deputados estaduais. O presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), não vota, e João Vítor Xavier (Cidadania) está licenciado. A PEC foi aprovada após quase dez horas de sessão, em meio a uma série de manobras regimentais da oposição para tentar retardar a deliberação.
A proposta limita seu alcance à Copasa e à Copanor, subsidiária que atua no Norte e Nordeste de Minas. A versão original enviada por Zema incluía também Cemig e Gasmig, mas foi modificada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A exigência de referendo popular para privatizações foi inserida na Constituição mineira durante o governo Itamar Franco, em reação às desestatizações dos anos 1990.
Veja como votaram os deputados
A favor do fim do referendo
- Adalclever Lopes (PSD)
- Adriano Alvarenga (PP)
- Alencar da Silveira Jr. (PDT)
- Amanda Teixeira Dias (PL)
- Antonio Carlos Arantes (PL)
- Arlen Santiago (Avante)
- Arnaldo Silva (União)
- Betinho Pinto Coelho (PV)
- Bim da Ambulância (Avante)
- Bosco (Cidadania)
- Bruno Engler (PL)
- Carlos Henrique (Republicanos)
- Carol Caram (Avante)
- Cássio Soares (PSD)
- Charles Santos (Republicanos)
- Chiara Biondini (PP)
- Coronel Henrique (PL)
- Delegada Sheila (PL)
- Delegado Christano Xavier (PSD)
- Doorgal Andrada (PRD)
- Doutor Paulo (PRD)
- Doutor Wilson Batista (PSD)
- Dr. Maurício (Novo)
- Duarte Bechir (PSD)
- Enes Cândido (Republicanos)
- Gil Pereira (PSD)
- Grego da Fundação (PMN)
- Gustavo Santana (PL)
- Gustavo Valadares (PSD)
- Ione Pinheiro (União)
- João Magalhães (MDB)
- Leandro Genaro (PSD)
- Leonídio Bouças (PSDB)
- Lincoln Drumond (PL)
- Lud Falcão (Podemos)
- Maria Clara Marra (PSDB)
- Marli Ribeiro (PL)
- Mauro Tramonte (Republicanos)
- Nayara Rocha (PP)
- Neilando Pimenta (PSB)
- Noraldino Júnior (PSB)
- Oscar Teixeira (PP)
- Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)
- Rafael Martins (PSD)
- Raul Belém (Cidadania)
- Roberto Andrade (PRD)
- Rodrigo Lopes (União)
- Thiago Cota (PDT)
- Tito Torres (PSD)
- Vitório Júnior (PP)
- Zé Guilherme (PP)
- Zé Laviola (Novo)
Contra o fim do referendo
- Ana Paula Siqueira (Rede)
- Andréia de Jesus (PT)
- Beatriz Cerqueira (PT)
- Bella Gonçalves (Psol)
- Betão (PT)
- Celinho Sintrocel (PCdoB)
- Cristiano Silveira (PT)
- Doutor Jean Freira (PT)
- Eduardo Azevedo (PL)
- Helu Tarquínio (PV)
- Leleco Pimentel (PT)
- Leninha (PT)
- Lohanna (PV)
- Luizinho (PT)
- Marquinho Lemos (PT)
- Professor Cleiton (PV)
- Ricardo Campos (PT)
- Ulysses Gomes (PT)
Ausentes
- Caporezzo (PL)
- Elismar Prado (PSD)
- João Vitor Xavier (Cidadania)
- Luscar Lasmar (Rede)
- Mário Henrique Caixa (PV)
- Sargento Rodrigues (PL)