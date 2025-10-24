Veja como votaram os deputados na PEC que facilita privatização da Copasa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira da Constituição estadual a obrigatoriedade de consulta popular para a privatização da Copasa. O texto, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), recebeu 52 votos favoráveis e 18 contrários, em sessão marcada por obstrução da oposição e protestos de servidores da companhia.

Com a aprovação, a proposta, considerada estratégica pelo governo para viabilizar a venda da Copasa e a adesão de Minas ao Programa de Pleno Pagamento de Débitos dos Estados (Propag), ainda precisa passar por nova análise na Comissão Especial antes da votação em segundo turno. O intervalo mínimo entre as votações é de três dias, o que pode levar à decisão final já na próxima semana.

A votação teve presença de 71 dos 77 deputados estaduais. O presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), não vota, e João Vítor Xavier (Cidadania) está licenciado. A PEC foi aprovada após quase dez horas de sessão, em meio a uma série de manobras regimentais da oposição para tentar retardar a deliberação.

A proposta limita seu alcance à Copasa e à Copanor, subsidiária que atua no Norte e Nordeste de Minas. A versão original enviada por Zema incluía também Cemig e Gasmig, mas foi modificada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A exigência de referendo popular para privatizações foi inserida na Constituição mineira durante o governo Itamar Franco, em reação às desestatizações dos anos 1990.

Veja como votaram os deputados

A favor do fim do referendo

Adalclever Lopes (PSD)

Adriano Alvarenga (PP)

Alencar da Silveira Jr. (PDT)

Amanda Teixeira Dias (PL)

Antonio Carlos Arantes (PL)

Arlen Santiago (Avante)

Arnaldo Silva (União)

Betinho Pinto Coelho (PV)

Bim da Ambulância (Avante)

Bosco (Cidadania)

Bruno Engler (PL)

Carlos Henrique (Republicanos)

Carol Caram (Avante)

Cássio Soares (PSD)

Charles Santos (Republicanos)

Chiara Biondini (PP)

Coronel Henrique (PL)

Delegada Sheila (PL)

Delegado Christano Xavier (PSD)

Doorgal Andrada (PRD)

Doutor Paulo (PRD)

Doutor Wilson Batista (PSD)

Dr. Maurício (Novo)

Duarte Bechir (PSD)

Enes Cândido (Republicanos)

Gil Pereira (PSD)

Grego da Fundação (PMN)

Gustavo Santana (PL)

Gustavo Valadares (PSD)

Ione Pinheiro (União)

João Magalhães (MDB)

Leandro Genaro (PSD)

Leonídio Bouças (PSDB)

Lincoln Drumond (PL)

Lud Falcão (Podemos)

Maria Clara Marra (PSDB)

Marli Ribeiro (PL)

Mauro Tramonte (Republicanos)

Nayara Rocha (PP)

Neilando Pimenta (PSB)

Noraldino Júnior (PSB)

Oscar Teixeira (PP)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Rafael Martins (PSD)

Raul Belém (Cidadania)

Roberto Andrade (PRD)

Rodrigo Lopes (União)

Thiago Cota (PDT)

Tito Torres (PSD)

Vitório Júnior (PP)

Zé Guilherme (PP)

Zé Laviola (Novo)

Contra o fim do referendo

Ana Paula Siqueira (Rede)

Andréia de Jesus (PT)

Beatriz Cerqueira (PT)

Bella Gonçalves (Psol)

Betão (PT)

Celinho Sintrocel (PCdoB)

Cristiano Silveira (PT)

Doutor Jean Freira (PT)

Eduardo Azevedo (PL)

Helu Tarquínio (PV)

Leleco Pimentel (PT)

Leninha (PT)

Lohanna (PV)

Luizinho (PT)

Marquinho Lemos (PT)

Professor Cleiton (PV)

Ricardo Campos (PT)

Ulysses Gomes (PT)

