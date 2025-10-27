Secretário de Zema diz que Simões terá apoio do PP e União Brasil

O secretário de estado da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), disse nesta segunda-feira (27/10), durante evento de filiação de Mateus Simões ao PSD, que o vice-governador terá também o apoio do PP e do União Brasil para sua candidatura à sucessão do governador Romeu Zema (Novo).

Aro disse ainda que Simões trabalha também para obter o apoio de outras legendas como o Republicanos, que hoje tem como pré-candidato ao governo do estado o senador Cleitinho Azevedo.



Pré-candidato ao Senado pelo PP, Aro disse ainda que o Podemos também vai estar aliado a Simões na disputa pelo governo do estado. Ele garantiu ainda que o vice-governador terá ainda o apoio do DC e do Novo, sua antiga legenda.

Simões se filia hoje ao PSD em evento realizada em um hotel, nesta manhã, em Belo Horizonte, com a presença de Zema e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.