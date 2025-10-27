Veja quem são os políticos com maior rejeição, segundo pesquisa

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), são os líderes políticos do Brasil com maior avaliação negativa, segundo pesquisa Atlas Intel, feita entre os dias 15 e 19 deste mês, com 14.063 pessoas e margem de erro de um ponto percentual.

Motta é o campeão de rejeição com 83% de imagem negativa, de acordo com os dados da pesquisa. Ele é seguido por Alcolumbre, com 68% de avaliação negativa.



Também fazem parte da lista de políticos cuja avaliação negativa supera a positiva o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), com 62%, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ambos com 54% de rejeição.

Também empatadas nesse quesito, com 53%, aparecem a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e sua antecessora, Michelle Bolsonaro (PL). Mesmo percentual de rejeição do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato ao Palácio do Planalto.

A avaliação negativa da imagem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também pré-candidato à Presidência da República, supera a positiva, com 51%. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem imagem negativa para 49% dos entrevistados.

A lista também inclui os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 50% e 48%, respectivamente, de avaliação negativa. As ministras do governo Lula, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Marina Silva (Meio Ambiente) foram pontuadas negativamente por 48% e 49% cada uma.

Liderança na rejeição (*)

Hugo Motta 83%

Davi Alcolumbre 68%

Ciro Gomes 62%

Jair Bolsonaro 54%

Nikolas Ferreira 54%

Michelle Bolsonaro 53%

Ronaldo Caiado 53%

Janja 53%

Romeu Zema 51%

Tarcísio de Freitas 50%

Marina Silva 49%

Ratinho Júnior 48%

Simone Tebet 48%

Fonte: Atlas Intel

(*) lista dos políticos cuja rejeição supera a aprovação