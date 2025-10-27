Veja quem são os políticos com maior rejeição, segundo pesquisa
Na lista da Atlas Intel, o deputado Nikolas Ferreira e o governador Romeu Zema aparecem entre as lideranças cuja imagem negativa supera a positiva
Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), são os líderes políticos do Brasil com maior avaliação negativa, segundo pesquisa Atlas Intel, feita entre os dias 15 e 19 deste mês, com 14.063 pessoas e margem de erro de um ponto percentual.
Motta é o campeão de rejeição com 83% de imagem negativa, de acordo com os dados da pesquisa. Ele é seguido por Alcolumbre, com 68% de avaliação negativa.
Também fazem parte da lista de políticos cuja avaliação negativa supera a positiva o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), com 62%, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ambos com 54% de rejeição.
Também empatadas nesse quesito, com 53%, aparecem a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e sua antecessora, Michelle Bolsonaro (PL). Mesmo percentual de rejeição do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato ao Palácio do Planalto.
A avaliação negativa da imagem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também pré-candidato à Presidência da República, supera a positiva, com 51%. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem imagem negativa para 49% dos entrevistados.
A lista também inclui os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 50% e 48%, respectivamente, de avaliação negativa. As ministras do governo Lula, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Marina Silva (Meio Ambiente) foram pontuadas negativamente por 48% e 49% cada uma.
Liderança na rejeição (*)
- Hugo Motta 83%
- Davi Alcolumbre 68%
- Ciro Gomes 62%
- Jair Bolsonaro 54%
- Nikolas Ferreira 54%
- Michelle Bolsonaro 53%
- Ronaldo Caiado 53%
- Janja 53%
- Romeu Zema 51%
- Tarcísio de Freitas 50%
- Marina Silva 49%
- Ratinho Júnior 48%
- Simone Tebet 48%
Fonte: Atlas Intel
(*) lista dos políticos cuja rejeição supera a aprovação