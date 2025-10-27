Assine
CENÁRIO POLÍTICO

Veja quem são os políticos com maior rejeição, segundo pesquisa

Na lista da Atlas Intel, o deputado Nikolas Ferreira e o governador Romeu Zema aparecem entre as lideranças cuja imagem negativa supera a positiva

Alessandra Mello
27/10/2025 12:59

Deputado federal Nikolas Ferreira é avaliado negativamente por 54% da população
Deputado federal Nikolas Ferreira é avaliado negativamente por 54% da população crédito: Platobr Economia

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), são os líderes políticos do Brasil com maior avaliação negativa, segundo pesquisa Atlas Intel, feita entre os dias 15 e 19 deste mês, com 14.063 pessoas e margem de erro de um ponto percentual.

Motta é o campeão de rejeição com 83% de imagem negativa, de acordo com os dados da pesquisa. Ele é seguido por Alcolumbre, com 68% de avaliação negativa. 

Também fazem parte da lista de políticos cuja avaliação negativa supera a positiva o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), com 62%, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ambos com 54% de rejeição.

Também empatadas nesse quesito, com 53%, aparecem a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e sua antecessora, Michelle Bolsonaro (PL). Mesmo percentual de rejeição do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato ao Palácio do Planalto. 

A avaliação negativa da imagem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também pré-candidato à Presidência da República, supera a positiva, com 51%. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem imagem negativa para 49% dos entrevistados.

A lista também inclui os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 50% e 48%, respectivamente, de avaliação negativa. As ministras do governo Lula, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Marina Silva (Meio Ambiente) foram pontuadas negativamente por 48% e 49% cada uma.

Liderança na rejeição (*)

  • Hugo Motta 83%
  • Davi Alcolumbre 68%
  • Ciro Gomes 62%
  • Jair Bolsonaro 54%
  • Nikolas Ferreira 54%
  • Michelle Bolsonaro 53%
  • Ronaldo Caiado 53%
  • Janja 53%
  • Romeu Zema 51%
  • Tarcísio de Freitas 50%
  • Marina Silva 49%
  • Ratinho Júnior 48%
  • Simone Tebet 48%

Fonte: Atlas Intel

(*) lista dos políticos cuja rejeição supera a aprovação

overflay