Hugo Motta: "Quando líderes escolhem conversar, a História agradece"

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado neste domingo (26) durante a Cúpula da Asean, na Malásia. Para ele, o gesto simboliza a retomada do diálogo diplomático entre os dois países em um momento marcado por disputas comerciais e tensões políticas.

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou que a diplomacia deve ocupar o centro das relações internacionais e ressaltou a importância da palavra como ferramenta para superar impasses. “Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio”, registrou.

O deputado reforçou ainda que a Câmara se manterá disponível para colaborar com o governo federal na agenda bilateral, por meio da votação de projetos que tratem das relações entre os dois países. “A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país”, concluiu.