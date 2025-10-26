Assine
LULA E TRUMP

Hugo Motta: "Quando líderes escolhem conversar, a História agradece"

Presidente da Câmara, afirmou que o encontro entre Lula e Trump foi um gesto que simboliza a volta da diplomacia

Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
26/10/2025 12:14

O presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), em evento no Rio de Janeiro
O presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), em evento no Rio de Janeiro crédito: Mauro Pimentel/AFP

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado neste domingo (26) durante a Cúpula da Asean, na Malásia. Para ele, o gesto simboliza a retomada do diálogo diplomático entre os dois países em um momento marcado por disputas comerciais e tensões políticas.

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou que a diplomacia deve ocupar o centro das relações internacionais e ressaltou a importância da palavra como ferramenta para superar impasses. “Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio”, registrou.

O deputado reforçou ainda que a Câmara se manterá disponível para colaborar com o governo federal na agenda bilateral, por meio da votação de projetos que tratem das relações entre os dois países. “A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país”, concluiu.

Esquerda também celebrou encontro

Além do presidente da Câmara, parlamentares da esquerda também comemoraram o gesto de aproximação entre Lula e Trump. Nomes como Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (PSOL-SP), Fabiano Contarato (PT-ES) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) destacaram em publicações que a reunião sinaliza um momento de retomada da diplomacia brasileira e da valorização do diálogo nas relações internacionais.

 
 
 

