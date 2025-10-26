Aliados exaltam Lula após encontro com Trump

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado neste domingo (26) na Malásia, movimentou a política brasileira e gerou uma série de manifestações públicas de parlamentares e aliados do governo.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) destacou a postura de Lula na condução do diálogo. “O presidente Lula mostrou mais uma vez sua capacidade de diálogo e liderança. Com serenidade e firmeza, conduziu a conversa com Donald Trump sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e as sanções a autoridades brasileiras, buscando soluções pacíficas e positivas para proteger nossa economia e o nosso povo. Um verdadeiro líder, que sabe governar com responsabilidade, colocar o Brasil em primeiro lugar e agir como um estadista”, afirmou.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) usou a ironia para comentar: “Prevejo gente bastante triste e com soluço hoje. Bom dia”.

Já o senador Fabiano Contarato (PT-ES) tratou a cena como um marco diplomático: “Uma foto que marca um momento diplomático decisivo e o prelúdio do fim do tarifaço. O Brasil dialoga de igual para igual com qualquer nação. E não há sabotador-geral da República capaz de minar nossa soberania”.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, também brincou com o episódio: “Tem coisa que nem a inteligência artificial consegue prever! Mas aconteceu: Lula e Trump lado a lado. Eu te entendo, Trump, é difícil resistir ao carisma do nosso presidente”, escreveu, com emoji de risada.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), preferiu a exaltação nacionalista: “PR Lula, GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA!!!”.

O encontro dos dois líderes ocorreu em reunião fora de agenda da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático). Segundo o governo brasileiro, o resultado foi positivo e ainda hoje o governo norte-americano deve começar a revisar tarifas para uma nova fase de negociação. Há informações de que Trump não mencionou Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o filho do ex-presidente, Eduardo, destacou frase elogiosa ao pai.

Com a palavra, o presidente da Câmara

Entre as vozes institucionais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também se manifestou. “Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país”, afirmou