Eduardo após reunião de Lula e Trump: "Assunto Bolsonaro incomoda"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou neste domingo (26) um vídeo em redes sociais destacando um momento que antecedeu a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia.

A gravação, originalmente divulgada pelo deputado estadual Gil Diniz (PL-SP), mostra Trump conversando com jornalistas antes do início do encontro bilateral. Na legenda, Eduardo escreveu: “Trump elogia Bolsonaro na frente do Lula”.

No vídeo, um repórter pergunta ao presidente americano sobre a situação de Jair Bolsonaro (PL), condenado em processo relacionado à tentativa de golpe de Estado. Trump responde: “Eu sempre gostei dele. Eu me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele”. Em seguida, acrescenta: “Eu sempre o considerei um negociador duro, mas ele está passando por muita coisa”.

Questionado por outra jornalista se o caso de Bolsonaro faria parte da reunião com Lula, o republicano rebate: “Não é da sua conta”.

O encontro entre Lula e Trump teve como pauta central a redução das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras e a suspensão de sanções aplicadas a autoridades nacionais em resposta ao julgamento do ex-presidente e a decisões do STF que envolveram big techs estrangeiras.

Segundo o chanceler Mauro Vieira, a reunião foi muito positiva e o governo Trump pode começar a rever as tarifas ainda hoje. O governo brasileiro afirma que Trump não mencionou Jair Bolsonaro no encontro.