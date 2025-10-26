Reunião entre Lula e Trump divide redes com memes

A reunião entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, neste domingo (26), na Malásia, ultrapassou os limites da diplomacia e virou combustível imediato para as redes sociais.

Em menos de duas horas, foram mais de 3,5 milhões de menções ao encontro, que dividiram bolhas e alimentaram duas leituras distintas: a celebração da esquerda, que colocou os apelidos “Laranjão” e “Bananinha” entre os temas mais comentados, e a interpretação bolsonarista de que Lula teria se incomodado com as falas elogiosas do republicano ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Do lado progressista, os comentários assumiram tom de sátira e grandiloquência. “A postura corporal de Luís Inácio: totalmente Imperador das terras de Pindorama. Tupinambático Guaranítico Latino-americano Nordestino Absoluto da Casa Lindu, o único capaz de dizer: Hello sTrumpício laranjão, Brasil is not mother Joana’s house”, escreveu um internauta.

Outro meme elegeu Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como “craque do jogo”, listando em tópicos as ironias de sua atuação: “conseguiu unir o Brasil, aumentou a popularidade do Lula, garantiu o encontro Lula e Trump, praticamente selou o destino do pai na Justiça e fez Trump dizer Jair”.

Leia: "Fidelidade acima de tudo": o novo lema bolsonarista em Minas

Eduardo Bolsonaro é alvo nas redes de esquerda REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

No campo bolsonarista, a ênfase recaiu sobre as declarações de Trump em defesa de Jair Bolsonaro. Ao ser questionado sobre o ex-presidente, o republicano disse: “Eu sempre gostei dele. Eu me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Eu sempre o considerei um negociador duro, mas ele está passando por muita coisa”.

A fala foi interpretada como gesto de apoio político. “Tirando a parte que o Trump está apaixonado pelo Lula, o resto é claro: Trump precisa do Lula, mas não esqueceu Bolsonaro. Aguardem. Logo começa o desencanto e a realidade concreta vai tomar o lugar da ficção entusiasmada dos esquerdistas”, publicou um apoiador.

A resposta ríspida de Trump a uma jornalista — “Não é da sua conta”, quando perguntado se o caso de Bolsonaro estaria na pauta — também foi destacada em perfis alinhados à direita como prova de que o tema seguirá orbitando a política internacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar, da brincadeira nas redes, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi mencionado pelo presidente Donald Trump durante o encontro com o presidente Lula. A informação é do secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Márcio Elias Rosa, que participou da reunião com Trump ao lado de Lula.