Carnaval de BH 2026 terá recorde de blocos na rua

O Carnaval de BH continua conquistando novos adeptos, e a folia de 2026 está prevista para ser ainda maior que a deste ano. Para a próxima festa 612 blocos de rua se cadastraram para desfilar. Trata-se de um aumento de cerca de 8% em relação aos 568 inscritos em 2025. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), do total, 178 blocos vão participar pela primeira vez.

Conforme o Executivo municipal, também há expectativa de aumento dos cortejos. Ao menos 660 desfiles estão previstos para serem realizados nas dez regionais da cidade durante a programação oficial do carnaval, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro (incluindo o pré, o feriado e o pós-carnaval). O número representa aumento de cerca de 43,48% em comparação com os 460 que foram para as ruas este ano.

Vale lembrar, por outro lado, que o número de cortejos pode oscilar até o período oficial da folia, devido a desistência de apresentações. Em média, 20% dos desfiles pré-cadastrados acabam desistindo, segundo informado pela prefeitura. Em 2024, foram 536 inscritos, mas apenas 418 desfiles. Já em 2023, do total de 493 cadastros, todos foram realizados.

A presidente da Liga Belorizontina de Blocos de Rua, Polly Paixão, vê o recorde de inscrições como resultado positivo. "Isso mostra que o nosso carnaval está ficando mais profissional a cada ano. Os blocos organizados estão se distanciando dos blocos desorganizados, do Oba-Oba, daquele tanto de amigo que se junta para curtir", comentou.

Ela afirma que, uma vez que um grupo tenta se posicionar como um bloco organizado, há um custo. "Ele vai ter mais público, vai precisar pagar um número maior de seguranças, vai querer fazer alguma coisa para as redes sociais. Isso é muito importante, exatamente para mostrar que o carnaval está ficando cada vez mais maduro e forte", comemora a presidente.

Profissionalização x patrocínio

Polly aponta, no entanto, que a profissionalização exige maior investimento. "O patrocinador que vai patrocinar a prefeitura investe um valor muito menor do que nas grandes capitais de carnaval como São Paulo, Rio e Salvador. Essa é a nossa próxima meta. Antigamente a pessoa saía pela vontade de sair. Hoje em dia ela fala: 'Não, espera aí, não tem como eu tirar do meu bolso isso aqui, para eu fazer uma coisa segura, com responsabilidade, eu prefiro então não fazer'", contrapõe.

Segundo ela, o valor do patrocínio reflete diretamente na desistência dos blocos. "Estamos ganhando força. Isso é positivo, mas quanto mais blocos, mais gente vai desistir. Isso reforça abrir os olhos para tentar melhorar esses números de patrocínio e de ter mais patrocinadores também por lei de incentivo", destaca.

Auxílio financeiro

Os grupos interessados em festejar no próximo ano, puderam se inscrever até essa quarta-feira (29/10), no Edital de Auxílio Financeiro. Apenas os blocos inscritos no cadastro oficial da PBH poderão requerer o auxílio financeiro. O investimento global foi reajustado em cerca de 7% para 2026, totalizando mais de R$ 3,21 milhões. O valor será distribuído em 3 categorias:

Categoria A: R$ 41,5 mil (até 50 blocos contemplados)

Categoria B: R$ 24,1 mil (até 35 blocos contemplados)

Categoria C: R$ 14,6 mil (até 20 blocos contemplados)

Caso alguma categoria não preencha o número máximo de blocos, o valor remanescente poderá ser redistribuído para as demais, desde que existam blocos habilitados ainda não contemplados. Além disso, com as informações do cadastro, a PBH planeja a organização dos eventos como os desvios de trânsito, serviços de limpeza, instalação de banheiros químicos e segurança.

Descentralização

Os desfiles dos grupos carnavalescos que colorem as vias de BH ainda estão muito concentrados na Região Centro-Sul, a área mais rica da capital mineira. Só nesta área, 205 desfiles estão previstos. Na sequência aparecem Leste (98), Nordeste (71), Pampulha (74), Noroeste (62) e Hipercentro (51). Mais atrás estão Norte (29), Oeste (44), Venda Nova (14) e Barreiro (12).

Na folia deste ano, as regiões Hipercentro e Centro-Sul concentraram 36% dos cortejos, um total de 166 blocos. Na outra ponta da lista, o Barreiro foi a região menos atendida, com apenas 11 desfiles no carnaval, ou 2,4% do total. Venda Nova, também esquecida pelos blocos, teve apenas 12 cortejos (2,6% do total).

"Os grandes blocos acabam se juntando todos ali, principalmente nas vias sonorizadas e nas principais avenidas. Descentralizar é bom, porque tem menos confusão, menos gente, mas é ruim porque fica mais caro para prefeitura. Quanto mais desfile tiver lá em Venda Nova, por exemplo, estamos descentralizando, proporcionando para o pessoal ter um carnaval perto de casa, sem ter que vir para o centro. Mas por outro lado isso é caro", compara Polly.

A reportagem solicitou a lista de blocos estreantes na íntegra, mas a Belotur informou que disponibilizará apenas após as reuniões com os blocos. "Em breve teremos o número consolidado e encaminharemos as informações atualizadas", informou.

Blocos Cadastrados



2023 - 493

2024 - 536

2025 - 568

Desfiles realizados



2023 - 493

2024 - 418

2025 - 460