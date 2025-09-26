MP denuncia quatro policiais por LGBTfobia em carnaval de Juiz de Fora

A 5ª Promotoria do Ministério Público (MP) de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, denunciou quatro policiais militares por supostos crimes cometidos durante o Bloco da Benemérita, em 1º de março de 2025, no carnaval da cidade. As acusações incluem "uso de gás tóxico ou asfixiante, discriminação homofóbica e transfóbica contra minoria LGBTIA+, violência arbitrária, abuso de autoridade, lesão corporal, discriminação transfóbica e homofóbica contra duas vítimas civis em virtude de identidade de gênero e falsidade ideológica".

Segundo o MP, entre as vítimas estão MC Xuxu e Gustavo Ferreira, que aparecem nas imagens registradas no dia. Em um dos vídeos, Gustavo é visto sendo agredido. O organizador do bloco também foi atingido, sofrendo um golpe na cabeça que o deixou sangrando. A denúncia foi recebida pela Justiça na última sexta-feira (19/9) e tramitará na 5ª Auditoria de Justiça Militar de Belo Horizonte.

O evento, realizado na Praça Antônio Carlos, reuniu grande participação da comunidade negra e LGBTQIAPN+. De acordo com relatos de foliões, a dispersão foi feita pela PM com spray de pimenta e bombas. "Tinha muita criança no palco, foi todo mundo afetado pelo spray de pimenta", relatou uma mulher, que afirmou ainda ter sido agredida ao tentar filmar a ação policial. Ela acrescentou que os agentes retiraram as identificações dos uniformes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A Polícia Militar, por sua vez, declarou que a operação ocorreu após denúncias de consumo de álcool por menores, tráfico de drogas e a presença de uma pessoa armada. Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de abordagem, um grupo teria reagido contra os policiais, que responderam com uso da força. O caso segue em investigação judicial.