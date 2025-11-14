Assine
HOMENAGEM

Caso Alice: Missa de Sétimo Dia será realizada neste sábado (15/11)

A cerimônia está prevista para ocorrer às 18h30 na Paróquia São Sebastião, no bairro Betânia, Região Oeste

Ana Luiza Soares
Clara Mariz
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
14/11/2025 16:19 - atualizado em 14/11/2025 16:20

Polícia investiga se motivação das agressões contra Alice foi dívida de R$ 22 ou transfobia
Polícia investiga se motivação das agressões contra Alice foi dívida de R$ 22 ou transfobia crédito: Reprodução/Redes Sociais

Amigos e familiares de Alice Martins, de 33 anos, vão prestar uma homenagem a ela neste sábado (15/11), em uma missa de sétimo dia. A mulher trans foi espancada no dia 23 de outubro após sair de um bar, na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. 

A cerimônia ocorrerá na Paróquia São Sebastião, localizada na Rua Úrsula Paulino, 1.555, no Bairro Betânia, Região Oeste da cidade. A missa está prevista para às 18h30.

Alice foi perseguida e atacada por dois homens na madrugada de 23 de outubro. Durante o registro de ocorrência, em 5 de novembro, a mulher relatou que não conhecia os suspeitos e identificou um deles apenas como homem branco, de cabelos escuros e usando calça jeans e camisa preta.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 22 da vítima com o estabelecimento. No dia do crime, ela teria consumido no local e saído sem pagar. Foi então perseguida e atacada. No entanto, os investigadores também trabalham com a hipótese de transfobia devido à intensidade das agressões.

Após a agressão, a mulher perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul. Dez dias depois, em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o Pronto Atendimento da Unimed Contagem, onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo.

No último sábado, os médicos diagnosticaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas ou, segundo suspeita do pai, agravada pelo uso de anti-inflamatórios após a agressão. Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu à infecção generalizada.

Bar se manifesta

Depois de receber diversos comentários em suas redes sociais, o bar Rei do Pastel, que tem sete unidades em Belo Horizonte, publicou uma nota afirmando que está colaborando com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O estabelecimento está no centro das apurações sobre o ataque contra Alice após um áudio divulgado à imprensa afirmando que os dois homens suspeitos das agressões seriam funcionários do local.

Na nota, divulgada na tarde desta sexta-feira (14/11), o estabelecimento afirmou que desde que foi procurado pelos investigadores se colocou à disposição das autoridades e entregou todos as informações solicitadas. “Estamos aguardando e confiantes no trabalho sério e eficiente que vem sendo executado pela polícia, com certeza da correta apuração dos fatos e devida culpabilidade dos envolvidos.”

A pastelaria também afirmou que não “compactua” com ações discriminatórias referentes à identidade de gênero, orientação sexual, raça ou qualquer outra natureza. “Ressaltamos a nossa solidariedade aos familiares e amigos de Alice”, ressaltou o Rei do Pastel.

overflay