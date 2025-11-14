Caso Alice: mulher foi agredida por dívida, mas violência indica transfobia

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Alice Martins Alves, mulher trans de 32, morta em decorrência de agressões sofridas no dia 23 de outubro, depois de sair sem pagar a conta de um estabelecimento na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pode ter sido vítima de transfobia. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), responsável pelas investigações, os suspeitos de cometer o crime foram motivados por uma dívida de R$ 22, mas a intensidade das agressões pode ter sido gerada pelo preconceito.

A PCMG confirmou, nesta sexta-feira (14/11), que Alice era frequentadora do estabelecimento, de nome não divulgado. A vítima relatou à polícia que sentia olhares diferentes, de caráter preconceituoso, quando ia ao bar.

Segundo o próprio estabelecimento, é comum que clientes assíduos saiam sem pagar a conta e retornem em outro momento para quitar a dívida, prática comum também para Alice. A PCMG esclareceu que no dia 23 de outubro, a mulher foi sozinha ao estabelecimento e consumiu bebida alcoólica. Ela saiu do local sem pagar a conta, de R$ 22, como já fez outras vezes, mas foi perseguida por dois funcionários.

Os homens suspeitos, já identificados e investigados, foram atrás da mulher e, em local mais afastado, a intimidaram. Eles questionaram sobre a conta e ela afirmou ter pagado. Como ela estava sob efeito de bebida alcoólica, pode ter se confundido.

A resposta não foi bem vista para os suspeitos, que começaram as agressões. Conforme apuração da PCMG, Alice só não foi morta no mesmo dia, pois um motociclista parou no local para intervir. Ele, inclusive, foi ameaçado pelos agressores e, depois, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM), que registrou a ocorrência como lesão corporal.

Ela foi atendida, mas dispensada. Devido às fortes dores, ela procurou outro hospital no dia 26, em Contagem (MG). Segundo a PCMG, somente no dia 5 de novembro Alice compareceu ao Departamento de Proteção aos Direitos LGBTQIAPN+, dando início às investigações.

Ela relatou aos policiais que demorou a procurar a unidade, pois sentia medo dos suspeitos e também por ter ficado envergonhada. Alice, inclusive, demorou a contar sobre a agressão para o próprio pai. Ela também relatou ter ficado com medo de não ser acolhida pelas instituições.

Nesse período, ela perdeu quase 10kg, pois não conseguia se alimentar direito por causa das dores. Somente no dia 8, em outro hospital, localizado em Betim (MG), foi constatada uma perfuração no intestino e ela precisou de internação. No entanto, em razão da gravidade das lesões, ela morreu no dia seguinte (9/11).

Na segunda-feira (10), o crime foi registrado como feminicídio, com possível motivação de transfobia. O caso está sob sigilo e, por isso, outras informações não foram divulgadas pela PCMG, além de que medidas cautelares foram tomadas.

Como foi o crime?

Alice foi atacada na madrugada de 23 de outubro. Segundo o boletim de ocorrência, registrado em 5 de novembro, a vítima havia identificado apenas um agressor, que seria um homem alto, branco e com cabelos castanhos escuros ou pretos. Ele vestia calça jeans e blusa preta. A mulher afirmou não conhecê-lo e relatou ter sido agredida de forma inesperada, sem motivo aparente.

Depois de ser agredida, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada à UPA Centro-Sul. Em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o pronto-atendimento da Unimed, em Contagem (MG), onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Segundo o pai, ela passou os dias seguintes debilitada e com dores abdominais intensas.

No sábado (8/11), os médicos identificaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas. Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas morreu devido a uma infecção generalizada.