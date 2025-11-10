Assine
TRANSFOBIA

Mulher trans agredida na Savassi será sepultada nesta segunda (10/11)

Alice Martins Alves, de 33 anos, morreu neste domingo (9) em Belo Horizonte, 18 dias após ter sido brutalmente agredida por um desconhecido na Savassi

Mariana Costa
Pedro Cerqueira
Quéren Hapuque*
10/11/2025 11:50 - atualizado em 10/11/2025 12:07

Depois de ter sido agredida, Alice perdeu a consciência e só acordou quando estava sendo atendida pelo resgate
Depois de ter sido agredida, Alice perdeu a consciência e só acordou quando estava sendo atendida pelo resgate

O corpo de Alice Martins Alves, de 33 anos, será velado nesta segunda-feira (10/11), a partir das 13h, no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. A mulher trans morreu nesse domingo (9/11), 18 dias após ter sido brutalmente agredida por um desconhecido na Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira. O caso é investigado como crime de transfobia pela Polícia Civil.

O velório está sendo organizado pelo pai de Alice, Edson Alves Pereira, que morava sozinho com a filha. Muito abalado, Edson Alves Pereira questionou, em conversa com o Estado de Minas: “Será que uma pessoa trans não tem direito a viver, não? Quantas Alices vão ter que existir para que esse mundo aprenda a respeitar os LGBTs? Ela saia sozinha para se divertir, se arrumava para curtir, e acabou agredida por um marginal.” 

Como aconteceu o crime?

Na madrugada de 23 de outubro, Alice havia saído de um bar no cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Getúlio Vargas. Ao atravessar a avenida, em frente a outro bar, foi atacada por um homem, acompanhado de dois outros que riam da violência.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela própria vítima em 5 de novembro, o agressor era alto, branco, de cabelos castanhos escuros ou pretos, vestia calça jeans e blusa preta. Alice afirmou não conhecer o homem e relatou que a agressão foi inesperada e sem motivo aparente, o que caracteriza um ato de transfobia. 

“Tem que tentar pegar esse indivíduo, tem muitas câmeras ali na Savassi. Se o pessoal tiver boa vontade, conseguem identificar essa pessoa”, completou o pai, que morava sozinho com Alice. “Quero que isso seja investigado para que mais ninguém passe por isso. É muita covardia. O estado é muito omisso. Temos que noticiar que um agressor maluco está andando por aí, agredindo o pessoal LGBT nas ruas.”

Após a agressão, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Resgate, sendo encaminhada para a UPA Centro-Sul. Em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o Pronto Atendimento da Unimed Contagem, onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Segundo o pai, ela passou os dias seguintes debilitada e com dores abdominais intensas.

No sábado (8/11), os médicos diagnosticaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas ou, segundo suspeita do pai, agravada pelo uso de anti-inflamatórios após a agressão. Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu à infecção generalizada. “Quando acordei e fui olhar, ela estava com um curativo no nariz, a boca toda machucada. Ela falou: ‘Pai, olha o que fizeram comigo’”, lembrou Edson, emocionado.

O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin), da Polícia Civil de Minas Gerais. 

