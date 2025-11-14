Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Caso Alice: Rei do Pastel diz que colabora com a polícia

Suspeitos de atacarem e espancarem mulher trans na Savassi, em Belo Horizonte, seriam funcionários do bar e pastelaria

Clara Mariz
Melissa Souza
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/11/2025 15:52 - atualizado em 14/11/2025 15:52

Fachada Rei do Pastel
Polícia investiga se motivação das agressões foi dívida de R$ 22 ou transfobia crédito: Leandro Couri / EM / D.A Press

Depois de receber diversos comentários em suas redes sociais, o bar Rei do Pastel, com sete unidades em Belo Horizonte, publicou uma nota afirmando que está colaborando com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre o ataque à Alice Martins Alves, mulher trans. O estabelecimento está no centro das apurações, após um áudio divulgado à imprensa afirmar que os dois homens suspeitos das agressões seriam funcionários do local. A polícia aponta para a possibilidade de crime de transfobia.

Alice morreu no último sábado (8/11). Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu a uma infecção generalizada.

Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (14/11), o estabelecimento destacou que, desde que foi procurado pelos investigadores, se colocou à disposição das autoridades e entregou todas as informações solicitadas. “Estamos aguardando e confiantes no trabalho sério e eficiente que está bem sendo executado pela polícia, com certeza da correta apuração dos fatos e devida culpabilidade dos envolvidos.” 

O bar e pastelaria também afirmou que não compactua com ações discriminatórias referentes à identidade de gênero, orientação sexual, raça ou qualquer outra natureza. “Ressaltamos nossa solidariedade aos familiares e amigos de Alice”, ressaltou o Rei do Pastel. 

Transfobia 

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 22 da vítima com o estabelecimento. No dia do crime, ela teria consumido no local e saído sem pagar. Foi então perseguida e atacada. No entanto, os investigadores também trabalham com a hipótese de transfobia devido à intensidade das agressões.

“É um local que ela já tinha o costume de frequentar, já era conhecida, conhecia as pessoas dali; havia revelado que sentia um certo preconceito de algumas pessoas, alguns olhares maldosos, preconceituosos”, afirmou a delegada Iara França, responsável pelo inquérito. 

Como foi o crime?

Alice foi perseguida e atacada por dois homens na madrugada de 23 de outubro. Durante o registro de ocorrência, em 5 de novembro, a mulher relatou que não conhecia os suspeitos e identificou um deles apenas como homem branco, de cabelos escuros e usando calça jeans e camisa preta.

Nessa quinta-feira, em áudio à imprensa, uma pessoa afirma que os envolvidos trabalham em um bar na região da Savassi. A informação foi confirmada pela delegada Iara França. 

Após a agressão, a mulher perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul. Dez dias depois, em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o Pronto Atendimento da Unimed Contagem, onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. 

No último sábado, os médicos diagnosticaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas ou, segundo suspeita do pai, agravada pelo uso de anti-inflamatórios após a agressão. Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu à infecção generalizada.

overflay