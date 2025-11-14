Caso Alice: vítima demorou a denunciar agressores por medo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (14/11) que Alice Martins Alves, mulher trans de 33, compareceu somente em 5 de novembro à Delegacia Especializada de Crimes de Intolerância e LGBTfobia, dando início às investigações sobre as agressões que sofreu em 23 de outubro após sair de um estabelecimento na Savassi, na Região Centro-Sul de BH.

Ela relatou aos policiais que demorou a procurar a unidade, pois sentia medo dos suspeitos e também por ter ficado envergonhada. Alice, inclusive, demorou a contar sobre a agressão para o próprio pai. Ela também relatou ter ficado com medo de não ser acolhida pelas instituições.

De acordo com a PC, responsável pelas investigações, os suspeitos de cometer o crime foram motivados por uma conta de R$ 22 que ela teria deixado de pagar, mas a intensidade das agressões pode ter sido gerada pelo preconceito. Alice morreu no último domingo (9/11) em decorrência dos ferimentos. Para a PC, a esteticista pode ter sido vítima de transfobia.



A PCMG confirmou que Alice era frequentadora do estabelecimento, de nome não divulgado. A vítima relatou à polícia que sentia olhares diferentes, de caráter preconceituoso, quando ia ao bar.

“É um local que ela já tinha o costume de frequentar, local que ela já era conhecida, que ela conhecia as pessoas ali e já havia revelado que sentia um certo preconceito de algumas pessoas, alguns olhares maldosos, alguns olhares preconceituosos. E ela estava ali, mas não saía há muito tempo. Ela estava reservada, era uma pessoa muito tranquila, mais tímida, uma pessoa sem nenhum prontuário criminal. Uma pessoa é formada em estética, uma pessoa muito tranquila, com a família muito acolhedora e muito presente na vida dela”, relata a delegada.

Como foi o crime?

Alice foi atacada na madrugada de 23 de outubro. Segundo o boletim de ocorrência, registrado em 5 de novembro, a vítima havia identificado apenas um agressor, que seria um homem alto, branco e com cabelos castanhos escuros ou pretos. Ele vestia calça jeans e blusa preta. A mulher afirmou não conhecê-lo e relatou ter sido agredida de forma inesperada, sem motivo aparente.

Depois de ser agredida, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada à UPA Centro-Sul. Em 2 de novembro, ela foi levada de ambulância para o pronto-atendimento da Unimed, em Contagem (MG), onde exames apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Segundo o pai, ela passou os dias seguintes debilitada e com dores abdominais intensas.

No sábado (8/11), os médicos identificaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas. Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas morreu no dia seguinte devido a uma infecção generalizada.