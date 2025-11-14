Chove em Belo Horizonte, e Defesa Civil emite alerta

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva para a noite desta sexta-feira (14/11). De acordo com o órgão, as precipitações poderão atingir a capital mineira até às 8h deste sábado (15/11).

A previsão é de que as chuvas registrem até 20 mm de volume e venham acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. Nos bairros Funcionários e Belvedere, na Região Centro-Sul da capital, já há registros de pancadas de chuva.

Recomendações

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas, nem use equipamentos elétricos.

