Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO

Chove em Belo Horizonte, e Defesa Civil emite alerta

Precipitações, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h, devem atingir a capital mineira até as 8h deste sábado (15/11)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/11/2025 21:13

compartilhe

SIGA
x
Duas pessoas andam por calçada embaixo de uma sombrinha em noite chuvosa
Bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte já registram pancadas de chuva crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva para a noite desta sexta-feira (14/11). De acordo com o órgão, as precipitações poderão atingir a capital mineira até às 8h deste sábado (15/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A previsão é de que as chuvas registrem até 20 mm de volume e venham acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. Nos bairros Funcionários e Belvedere, na Região Centro-Sul da capital, já há registros de pancadas de chuva.

Leia Mais

Recomendações

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas, nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alerta defesa-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay