NATAL

MG: Maria Fumaça que liga cidades terá passeios de Natal com Papai Noel

Os veículos turísticos e as estações estarão decorados e iluminados com enfeites natalinos

RS
Rafael Silva*
14/11/2025 19:39

Os veículos turísticos e as estações estarão iluminadas com enfeites natalinos
Os veículos turísticos e as estações estarão iluminadas com enfeites natalinos crédito: VLI / Divulgação

Estamos na metade de novembro e o Natal já está no horizonte. Os eventos começaram a ser divulgados por empresas e órgãos públicos. Entre eles, a Maria Fumaça, administrada pela empresa VLI, que liga as cidades de São João del-Rei e Tiradentes, ambas na Região Central de Minas Gerais.

A primeira viagem será neste sábado (15/11), às 18h30, com partida da Estação de São João del-Rei com destino a Tiradentes. O retorno de Tiradentes a São João del-Rei será às 20h.

Ao contrário da primeira viagem, os demais trajetos serão feitos às sextas-feiras, nos dias 21 e 28/11, e nos dias 5, 12, 19 e 26/12.

Os três trens turísticos foram decorados e iluminados com enfeites natalinos. Na Estação de São João del-Rei, foi montado o cantinho do Papai Noel, onde ele irá interagir com a população e tirar fotos.

O trajeto tem 12 km de extensão e está situado às margens da Serra de São José, preservando a arquitetura do século XIX.

PASSAGENS

O valor da inteira é de R$ 86 e da meia, R$ 43, por trajeto. A venda das passagens será feita por meio de totens de autoatendimento nas estações das cidades, assim como pelo site da empresa responsável pelo comércio dos bilhetes.

Crianças de 0 a 5 anos, mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade, poderão entrar nos trens gratuitamente.

Terão direito a meia entrada

  • O direito a meia entrada será válida para as crianças entre 6 a 12 anos, com a apresentação da certidão de nascimento ou carteira de identidade;
  • Estudantes a partir de 13 anos, com carteirinha válida no período e identidade com foto;
  • Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com carteirinha e laudo médico, e seu acompanhante quando houver;
  • Pessoas a partir de 60 anos, com documento de identidade com foto;
  • Doadores de sangue ou medula óssea com o documento de identificação pelo Conecte SUS Cidadão ou pelo Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome);
  • Os moradores de São João del-Rei e entorno, em até 50 quilômetros, mediante a apresentação de um comprovante de residência (luz, água, telefone e internet), que conste o nome do passageiro que deseja embarcar, além do documento de identidade, carteira de habilitação ou certidão de nascimento.
  • Os cônjuges que não tem posse dos comprovantes de residência em seu nome podem apresentar certidão de casamento. Aqueles que não tem comprovante de residência em seu nome e não são casados, podem levar a carteira de trabalho, que comprova o vínculo de trabalho na região, ou um contrato de aluguel. As crianças podem mostrar a carteirinha da escola ou declaração escolar com papel timbrado da instituição das cidades.

SERVIÇO

Maria Fumaça de São João del-Rei e Tiradentes

Datas: 15, 21 e 28/11 / 5, 12, 19 e 26/12

Horário: 18h30 às 20h

