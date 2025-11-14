MG: Maria Fumaça que liga cidades terá passeios de Natal com Papai Noel

Estamos na metade de novembro e o Natal já está no horizonte. Os eventos começaram a ser divulgados por empresas e órgãos públicos. Entre eles, a Maria Fumaça, administrada pela empresa VLI, que liga as cidades de São João del-Rei e Tiradentes, ambas na Região Central de Minas Gerais.

A primeira viagem será neste sábado (15/11), às 18h30, com partida da Estação de São João del-Rei com destino a Tiradentes. O retorno de Tiradentes a São João del-Rei será às 20h.

Ao contrário da primeira viagem, os demais trajetos serão feitos às sextas-feiras, nos dias 21 e 28/11, e nos dias 5, 12, 19 e 26/12.

Os três trens turísticos foram decorados e iluminados com enfeites natalinos. Na Estação de São João del-Rei, foi montado o cantinho do Papai Noel, onde ele irá interagir com a população e tirar fotos.

O trajeto tem 12 km de extensão e está situado às margens da Serra de São José, preservando a arquitetura do século XIX.

PASSAGENS

O valor da inteira é de R$ 86 e da meia, R$ 43, por trajeto. A venda das passagens será feita por meio de totens de autoatendimento nas estações das cidades, assim como pelo site da empresa responsável pelo comércio dos bilhetes.

Crianças de 0 a 5 anos, mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade, poderão entrar nos trens gratuitamente.

Terão direito a meia entrada

O direito a meia entrada será válida para as crianças entre 6 a 12 anos, com a apresentação da certidão de nascimento ou carteira de identidade;

Estudantes a partir de 13 anos, com carteirinha válida no período e identidade com foto;

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com carteirinha e laudo médico, e seu acompanhante quando houver;

Pessoas a partir de 60 anos, com documento de identidade com foto;

Doadores de sangue ou medula óssea com o documento de identificação pelo Conecte SUS Cidadão ou pelo Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome);

Os moradores de São João del-Rei e entorno, em até 50 quilômetros, mediante a apresentação de um comprovante de residência (luz, água, telefone e internet), que conste o nome do passageiro que deseja embarcar, além do documento de identidade, carteira de habilitação ou certidão de nascimento.

Os cônjuges que não tem posse dos comprovantes de residência em seu nome podem apresentar certidão de casamento. Aqueles que não tem comprovante de residência em seu nome e não são casados, podem levar a carteira de trabalho, que comprova o vínculo de trabalho na região, ou um contrato de aluguel. As crianças podem mostrar a carteirinha da escola ou declaração escolar com papel timbrado da instituição das cidades.

SERVIÇO

Maria Fumaça de São João del-Rei e Tiradentes

Datas: 15, 21 e 28/11 / 5, 12, 19 e 26/12

Horário: 18h30 às 20h

