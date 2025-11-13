SOBRE NATAL E SOLIDARIEDADE

“Começou a campanha 'Papai Noel dos Correios' (Gerais, 8/11). E o que estará nas cartinhas direcionadas pelas crianças ao bom velhinho? Ficaremos 'com a pureza das respostas de nossas crianças', diria Gonzaguinha. Nas epístolas do apóstolo Paulo aos Filipenses, muito se tratou sobre necessidades e fartura. Talvez as cartinhas das crianças terão muito a nos dizer acerca disso. Em edição de 17 julho deste ano, em matéria intitulada 'Ao papa, com carinho', o EM registrou como 'diariamente, milhares de cartas de fiéis de todo o mundo são triadas na Itália e entregues ao pontífice, entre pedidos de oração e mensagens de esperança'. Mais: 'Há cartas escritas por crianças, cartões-postais e é lindo ver que, na era digital, muitas pessoas ainda usam caneta para escrever ao papa', observou, em matéria, Antonello Chidichimo, diretor do centro de triagem de Fiumicino, aeroporto de Roma. Há um Provérbio Bíblico (pv. 11:25) que nos ensina que 'O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá'. Ora, que alívio é esse, se não aquela capacidade que temos para nos despirmos de qualquer egoísmo, sem desprezo aos interesse e às necessidades alheios? As cartinhas das crianças direcionadas ao Papai Noel pelo mundo afora poderá dizer mundo sobre elas, sobretudo inocência, ingenuidade, sonhos, mas revelarão também muito de como o mundo está relacionando com elas. As crianças podem refletir muito de nossas mazelas, mas também podem refletir o primordial, como carinho, afeto, bondade. A generosidade, inclusive, é inerente à alma do ser humano. Podemos despertar estes bons sentimentos de várias maneiras dando atenção necessária a elas. Um viva, portanto, às crianças de nós e de cada um de nós.”

FÁBIO MOREIRA DA SILVA

Belo Horizonte