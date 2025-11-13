Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

SOBRE NATAL E SOLIDARIEDADE

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA

“Começou a campanha 'Papai Noel dos Correios' (Gerais, 8/11). E o que estará nas cartinhas direcionadas pelas crianças ao bom velhinho? Ficaremos 'com a pureza das respostas de nossas crianças', diria Gonzaguinha. Nas epístolas do apóstolo Paulo aos Filipenses, muito se tratou sobre necessidades e fartura. Talvez as cartinhas das crianças terão muito a nos dizer acerca disso. Em edição de 17 julho deste ano, em matéria intitulada 'Ao papa, com carinho', o EM registrou como 'diariamente, milhares de cartas de fiéis de todo o mundo são triadas na Itália e entregues ao pontífice, entre pedidos de oração e mensagens de esperança'. Mais: 'Há cartas escritas por crianças, cartões-postais e é lindo ver que, na era digital, muitas pessoas ainda usam caneta para escrever ao papa', observou, em matéria, Antonello Chidichimo, diretor do centro de triagem de Fiumicino, aeroporto de Roma. Há um Provérbio Bíblico (pv. 11:25) que nos ensina que 'O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá'. Ora, que alívio é esse, se não aquela capacidade que temos para nos despirmos de qualquer egoísmo, sem desprezo aos interesse e às necessidades alheios? As cartinhas das crianças direcionadas ao Papai Noel pelo mundo afora poderá dizer mundo sobre elas, sobretudo inocência, ingenuidade, sonhos, mas revelarão também muito de como o mundo está relacionando com elas. As crianças podem refletir muito de nossas mazelas, mas também podem refletir o primordial, como carinho, afeto, bondade. A generosidade, inclusive, é inerente à alma do ser humano. Podemos despertar estes bons sentimentos de várias maneiras dando atenção necessária a elas. Um viva, portanto, às crianças de nós e de cada um de nós.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

FÁBIO MOREIRA DA SILVA
Belo Horizonte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay